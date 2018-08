Incentivan el autocuidado en comunidad universitaria

En el evento, la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de realizarse exámenes como el de Papanicolau o PAP, el de Medicina Preventiva del Adulto y la Ficha CLAP OPS del adolescente. Además, pudieron agendar horas para el Test de VIHe interactuar con el equipo de Apoyo Psicológico de nuestra universidad.

En la ocasión, se sumaron otras entidades públicas como la Junta Nacional de Auxilio Escolar Becas (Junaeb) y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), a través de su programa Previene, también se dictaron charlas sobre la Ley de Etiquetados en los Alimentos, enfermedades e infecciones de transmisión sexual y los beneficios de la actividad física y del running; además de talleres de Primeros Auxilios en RCP y de acercamiento a la lengua de señas chilena.

El deporte también tuvo protagonismo en la Feria, a través de exhibiciones de halterofilia, karate, ajedrez y spinning. Además, hubo clases de Zumba a cargo de la Corporación de Deportes.

"Sentimos la necesidad de lograr que nuestros estudiantes tengan cobertura de salud, puesto que solo el 43% cuenta con este beneficio. De allí surgió esta idea de realizar una feria de salud, la que se organizó junto a la Cormun-División Salud. Se presentaron todos los programas correspondientes a la atención primaria, se pusieron a disposición exámenes de salud preventiva del adulto, el PAP, esto, teniendo como telón de fondo que nuestra misión educativa es integral, que más allá de los propósitos formativos profesionales y disciplinares, busca el desarrollo de nuestros y nuestras estudiantes en armonía con su medio y su propio cuerpo, vale decir un proyecto de vida donde la salud y el autocuidado tienen un rol importante", señaló sobre la actividad la directora (S) de Asuntos Estudiantiles de la UOH, Pilar Barba.

Respecto a las proyecciones del evento, agregó que "La idea es que a partir de esta feria se establezca una alianza estratégica a largo plazo, repetir esta instancia anualmente, que sea abierta al público, esperar mayor cobertura a nuestros funcionarios. Nos interesa mucho explorar cómo llevar una alianza estratégica para los campos clínicos, para que nuestros estudiantes puedan realizar su práctica o internado en los Cesfam".

Por su parte, José Antonio Cavieres, director de la División de Salud de la Cormun, expresó que la actividad fue: "Una instancia, donde vinimos a acompañar a la UOH para que los alumnos incorporen el autocuidado como elemento primordial; esto fue el puntapié inicial para crear una alianza de trabajo colaborativa con la universidad. Esperamos que los alumnos aprovechen esta feria y sus servicios, y que internalicen el concepto del autocuidado".

Finalmente, Javier Rojas, estudiante de la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, destacó el evento y señaló que "Me parece súper bien que se realicen medidas como estas, ya que muchas veces los estudiantes no tenemos tiempo para poder acercarnos a los servicios de salud. Me parece muy destacable que se hayan podido hacer exámenes preventivos, puesto que diariamente nosotros ignoramos estas cosas y estos exámenes nos permiten tomar conciencia sobre nuestra salud"./

