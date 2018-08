Federación Regionalista lamentó aprobación del Salario Mínimo

La jefa de la Bancada Regionalista e Independiente, Alejandra Sepúlveda, lamentó la aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley, iniciado en mensaje, que reajusta el Salario Mínimo Mensual.

Al respecto, la diputada del distrito 16 de la Región de O´Higgins, se manifestó "muy molesta", declarando que "Es decepcionante ver como diputados de distintas bancadas dieron la espalda a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y lo que es peor dieron la espalda a la sindicalización".

"Hoy día cuando el Gobierno ha ratificado la importancia de estos grupos negociadores, lo único que ha hecho es debilitar el movimiento sindical y debilitar lo que tiene que ver con la negociación del salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras".

Asimismo, Sepúlveda señaló que "Como bancada regionalista, no entendemos cómo cuando nos vamos la semana pasada con un acuerdo de un salario mínimo de 300 mil a enero de 2019, llegamos el lunes y ahora el cambio es a marzo de 2019..., frente a esto no nos queda más que pensar que hubo varios ofrecimientos que se hicieron a nivel de bancadas o a diputados en particular".

"Yo espero que, si los cambios en los acuerdos se derivaron de ofrecimientos, al menos éstos sean para ayudar a los trabajadores y no lo que vimos en la sala que, ante una oposición que tiene una amplia mayoría, lamentablemente parte de ella haya votado en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras".

La propuesta, que ahora continuará su trámite en el Senado, considera un aumento desde el 1 de agosto de este año desde $276 mil actuales a $286.000 y que el 1 de marzo de 2019 alcance los $300.000./

