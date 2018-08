Entregan viviendas de reconstrucción post incendios

Dieciocho meses después de que las llamas de los incendios forestales arrasaran con más de medio millón de hectáreas de la zona centro sur de nuestro país -y destruyeran a su paso las viviendas de cientos de personas-, cuatro familias de la Región de O'Higgins cumplen el sueño de volver a levantarse gracias al apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu.

Así lo enfatizó María Ignacia Moure, encargada de la Oficina Provincial Cardenal Caro del Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu, quien señaló que "Estamos haciendo estas entregas, y este proceso está llegando a su fin. Las viviendas cumplen con todos los estándares del ministerio, son casas absolutamente terminadas y estamos muy felices de poder hacer esta entrega, ya que en su momento ellos sufrieron mucho, y hoy ya pueden habitar sus nuevas viviendas. Cuando ocurrieron los incendios se les quemó todo, hasta su huerto, así es que hoy podrán empezar una vida nueva. Estamos muy orgullosos como Ministerio de Vivienda y Urbanismo de este momento, y de estas entregas".

El Minvu, a través de Serviu, entregó cuatro viviendas en Cardenal Caro, en la comuna de La Estrella a las familias de Ramón Vargas y Camilo Moreno y en Litueche, a las familias de José Benedicto Yáñez y Raúl Martínez.

Los agradecimientos de los beneficiarios no se hicieron esperar. Ramón Vargas, de La Estrella, dijo sentirse: "Muy agradecido, muy contento, nunca pensé yo que esto iba a ser tan rápido, que a nosotros nos iba a salir casa y estamos contentísimo con la casa que es muy buena". Por su parte, Camilo Moreno, también de La Estrella, afirmó que "Estoy muy agradecido por la nueva construcción, ya que se nos quemó la anterior que teníamos, así es que estamos muy bien, muy felices".

El alcalde de La Estrella, Gastón Fernández, expresó que "Es un logro muy importante que se ha cumplido, y lo más emotivo es que la gente ha quedado muy conforme con sus casas. Unas viviendas muy cómodas. Esta gente lo pasó muy mal tiempo atrás con ese incendio atroz, en esos meses terribles, y yo les dije que nunca perdieran la esperanza, y que no los íbamos a dejar solos".

En Litueche, José Benedicto Yáñez explicó que la nueva vivienda: "Es hermosa, cómo no me va a gustar, mire los mismos hijos míos me dicen: papá cuándo usted pensaría tener esta casa que tiene aquí", y Raúl Martínez enfatizó que "Después de haber vivido esa terrible experiencia, ahora no tenemos nada más que dar las gracias a Dios y a toda la gente que nos colaboró, fundamentalmente al Serviu, yo toda la vida desde afuera veía las desgracias de los demás y todo el mundo reclamaba: que se demoran tanto en esto, o no entregan nunca los subsidios. Y lo de nosotros fue muy diligente".

Finalmente, el alcalde de Litueche René Acuña, dijo sentirse: "Muy contento. Después de todo el sufrimiento que tuvieron estas familias, en ese verano de haber perdido totalmente sus viviendas, uno se siente muy contento que ya puedan tener una solución definitiva. Así es que damos las gracias al Serviu, al Minvu, por todo el trabajo que hicieron"./

