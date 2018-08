"Ya no estamos disponibles para ser objetos políticos, ahora somos sujetos políticos y queremos cambiar las cosas con nuestras propias manos"

No ha sido fácil el reconocimiento de los derechos de las mujeres y ningún reconocimiento ni éxito ha sido regalado. Las mujeres y madres de Chile se han ido ganando su espacio a puro esfuerzo y méritos, tanto en la política como en cualquier otra área. No es una excepción el caso de Marta Molina, una mujer de esfuerzo, que nació en la vida pública como dirigente estudiantil, defendiendo a los estudiantes de la Universidad del Mar.

Así, esta mujer sanfernandina, madre de dos hijas, logra titularse como Kinesióloga y hoy es una profesional, que en vez de dedicarse al ejercicio privado de su profesión, decidió ayudar a los demás desde la política. Sus primeros pasos los dio siendo parte, por varios años, del equipo parlamentario de la diputada por el distrito 16, Alejandra Sepúlveda, con quien fundó el MIRAS, movimiento que hoy es parte del nuevo partido Federación Regionalista Verde Social.

Y es precisamente en esta nueva casa política, la Federación Regionalista Verde Social, FREVS, que nació el año 2017 por la fusión de 4 partidos Regionales: el Frente Regional Popular de la Región de Atacama; Norte Verde de la Región de Coquimbo; Somos Aysén de la Región del mismo nombre; Miras de la Región de O'Higgins; y que actualmente cuenta con cuatro diputados; donde hoy Marta alcanza la primera Secretaría General del partido, sumándose así a los nuevos rostros que vienen a oxigenar la política chilena.

Consultada por este nuevo desafío, Marta Molina nos cuenta que "Como Secretaria General, me he impuesto una meta inquebrantable, como es terminar la larga espera de los más desposeídos, y para mi esta tarea parte con darle a las regiones la autonomía política, económica y administrativa, pues sin estos tres pilares en la práctica es imposible avanzar", y recalca que "Chile no puede crecer si antes no crecen sus comunas y sus regiones. Hay que ser de región para comprender que Santiago no es Chile. La riqueza de las regiones no puede ser saqueada, sin que tengamos algo que decir".

"Creo profundamente que los Regionalistas marcaremos la diferencia, más allá de un partido político, somos nosotros y nadie más quienes conocemos nuestros territorios y sabemos las necesidades que rodean a nuestras comunidades. La responsabilidad de defender nuestra región está en cada uno, debemos impedir el saqueo desmedido y sin control que no solo afecta la tierra sino también a sus habitantes. Debemos ser nosotros los impulsores y exigir un cambio a un modelo de producción sustentable, amigable con el medio ambiente que nos permita crear un futuro para las nuevas generaciones".

Desde la Federación Regionalista, Molina destaca diversos frentes temáticos que se están impulsando: "Para ir en coherencia con nuestro discurso de empoderar a las regiones, tales como impulsar una Ley de Rentas Regionales, que actualmente es parte de la agenda que lleva adelante la Comisión Regionalista de la Cámara de Diputados". Instancia que nace a partir del Proyecto de Resolución presentado por los diputados Regionalistas, para exigirle al presidente de la República un Sexto Acuerdo Nacional por un Nuevo Trato para las Regiones y su Fortalecimiento.

Asimismo, hoy lideran la Comisión Investigadora por acuerdo, entre Corfo y Soquimich, y la explotación del litio en el Salar de Atacama, encabezando además propuestas para la creación de una Empresa Nacional del Litio y otras opciones para devolver el Litio Para Chile. Y han sido pioneros en establecer una Agenda en temática Indígena, presentando ya dos proyectos de ley en la línea, el primero que busca incluir la Identidad Indígena en el Carnet de Identidad, y el segundo para crear tres Universidades indígenas Interculturales, en la región de Antofagasta, Atacama y de La Araucanía, ambos en el marco de la creación de la Bancada Indígena que impulsan en la Cámara de Diputados.

Asimismo, y desde el partido, han definido como parte de su ruta a seguir en los temas sociales, la importancia de terminar con las listas de espera y mejorar los sistemas de salud, por una parte, y rebajar el pasaje del transporte público, por otra, "priorizando un trato digno para nuestros adultos mayores", para lo cual ya preparan varios proyectos.

Sin embargo, a su juicio: "La revolución y el cambio del país parten primero por uno mismo", y por ello se ha tomado su trabajo con mucha responsabilidad y profesionalismo y hoy, como Secretaria General, ha logrado posicionar a la Federación Regionalista en el Primer Lugar de Transparencia de todos los partidos políticos del país a un año de su creación. "Todo ello gracias al esfuerzo del gran equipo que se ha formado y con quienes seguiremos trabajando y avanzando para seguir construyendo con hechos un partido que permita demostrar que la política se puede hacer con la gente y para la gente", destacó.

Y con esta misma fuerza, Marta invita firmemente a todos quienes se puedan sentir representados con estas ideas a que se sumen a este "hermoso proyecto regionalista", para que dé a poco se logre cambiar el rostro a la política chilena. "Ya no estamos disponibles para ser objetos políticos, ahora somos sujetos políticos y queremos cambiar las cosas con nuestras propias manos. Las mujeres de O'Higgins y de todas las regiones del país tenemos todo lo necesario para hacerlo", concluyó./

