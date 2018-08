Llaman a servicios turísticos registrados actualizar sus patentes

Con la finalidad de mantener el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de Chile actualizado, la dirección regional de turismo invita a las empresas turísticas de la Región de O'Higgins, a continuar siendo parte de la oferta formal y que actualicen sus patentes de este segundo semestre en el portal registro.sernatur.cl.

"Invitamos a todos los prestadores de servicios turísticos de la región a mantenerse vigentes en el registro de servicios turísticos de Sernatur. El Registro es una herramienta que nos permite identificar las actividades formales que se desarrollan en el turismo local, siendo ésta la importancia de mantener actualizada la documentación", indicó Jorge Espinoza Bustos, director regional de Sernatur, quien además agregó que "Mantener actualizado el registro es trascendente para informar a nuestros visitantes sobre los servicios disponibles que cumplen con la ley y aseguran calidad".

Cabe destacar que quienes no cumplan con la actualización de su documentación quedarán en estado "no vigente", lo que se reflejará en el buscador de servicios y no podrán participar en actividades y/o iniciativas realizadas por Sernatur.

Cómo realizar el trámite:

- Ingresar al sitio web registro.sernatur.cl con el usuario y clave que ingresaron al registrarse.

- Seleccionar el tipo de patente que va a cargar (temporal, permanente, provisoria, MEF, permiso municipal, etcétera).

- Indicar la fecha de vencimiento de la patente que va a subir.

- Seleccionar la versión digital de la patente y presionar la flecha verde para que el documento se suba a la plataforma.

- Presionar 'Continuar con el proceso' para completar el envío.

Sernatur cuenta con cinco días hábiles para revisar el documento, aprobarlo y realizar observaciones según corresponda. Ante cualquier eventualidad, Sernatur se pondrá en contacto con cada prestador mediante correo electrónico.

Una mención especial es para los servicios turísticos de alojamiento y turismo aventura, los que mantendrán su vigencia siempre y cuando mantengan actualizada su patente y cumplan con el proceso de inspección de Sernatur.

En caso de que el prestador presente problemas para cargar la documentación o no cuente con conexión a internet, puede dirigirse a la oficina turística de Sernatur, Germán Riesco 350, Rancagua (costado de la Gobernación Cachapoal) para ser asesorado en el proceso.

¿Qué es el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos?

El registro es una herramienta que permite identificar y registrar oficialmente las actividades formales que se desarrollan en el turismo nacional, de manera que en el país se pueda contar con servicios diferenciados según el tipo y clase, como ocurre con los alojamientos turísticos, las agencias de viajes y el turismo aventura, entre otros.

El Registro Nacional es obligatorio por Ley 20.423 para servicios de alojamientos turísticos y turismo aventura, mientras que para el resto de los servicios es voluntario. Las empresas que son parte de este registro son formales, ya que, cuentan con patente municipal e iniciaron actividades en el Servicio de Impuestos Internos, lo que hace que sea más difícil que se vulneren los derechos de los consumidores.

Los servicios de alojamiento turístico y turismo aventura que no se hayan registrado arriesgan multas dado que se encontrarían incumpliendo con la Ley de Turismo./

