Municipalidad de San Fernando y seremi de obras públicas impulsarán mesa de trabajo para Paso Las Damas

El alcalde de San Fernando, Luis Berwart Araya, y el seremi de Obras Públicas de la Región de O'Higgins, Moisés Saravia, acordaron impulsar una mesa de trabajo con una hoja de ruta clara para impulsar el tema del Paso Estival Las Damas.

"Esta reunión con el seremi fue muy importante y aclaratoria sobre algunos dichos que el realizó sobre el tema, sin embargo, no nos podemos quedar en lo accesorio y lo importante es destacar la voluntad que existe de parte del Gobierno y de don Moisés Saravia en particular, de sentarnos a trabajar y fijar una hoja de ruta para poder abordar en forma integral, tanto el tema del camino a las Termas del Flaco como El Paso Las Damas", manifestó Luis Berwart Araya.

El jefe comunal, quien estaba acompañado por el integrante del Comité Paso Las Damas, el empresario sanfernandino Fernando Bozo, anunció que "Prontamente vamos a tener una nueva reunión en la que estaremos acompañados por algunos delegados, para abordar el tema e ir fijándonos los plazos y las metas correspondientes, con el fin de que este sueño pueda ser una realidad en lo más breve posible".

Por su parte, el seremi Moisés Saravia, aclaró que "En el tema del Paso Las Damas no se cuenta con ningún estudio de préfactibilidad técnica", añadiendo que "Sabemos que los plazos en el mundo público no son cortos, y que un informe, por muy pequeño que sea, demora un tiempo prudente, entonces si no partimos, no avanzamos".

El seremi de Obras Públicas agregó que "Cualquier inversión de parte del Estado, tiene que hacerse sólo y cuando tenga la recomendación social del Ministerio Social ya asignada que justifique la inversión".

Moisés Saravia detalló que "Lo primero que tenemos que hacer es establecer una hoja de ruta sobre qué es lo que queremos realizar y escuchar a quienes representen al Comité Paso Las Damas y a la Municipalidad de San Fernando, para con ellos definir los temas que necesitamos y los plazos para ver la forma cómo avanzar".

En cuanto a la ruta hacia el Paso Las Damas, el seremi de Obras Públicas expuso que "Tengo entendido que debe haber del orden de 40 kilómetros de caminos que están bastante habilitados hoy día por los trabajos de una hidroeléctrica y un privado", precisando que "Entonces la pregunta es cómo se puede eventualmente trabajar sobre esos caminos, para lo cual hay que hacer estudios previos que justifiquen una eventual acción sobre ellos".

El funcionario comentó que "Nunca le he cerrado las puertas al Paso las Damas como algunos malentendieron, menos tomando en cuenta que esta es una necesidad de la región y de la ciudadanía. Cuando son necesidades ciudadanas no hay intereses de otra índole que valgan, solamente la preocupación por la comunidad".

Del mismo modo, Moisés Saravia se refirió al camino a las Termas del Flaco, explicando que "Históricamente se ha mejorado en la época estival y es algo que se seguirá haciendo, aunque también habrá que estudiar la posibilidad eventual de poder mejorarlo de una manera más integral"./

