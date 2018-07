Senador Juan Pablo Letelier: "Aplaudo que el Hospital de San Fernando ahora esté en la retina de las autoridades"

"Es muy bueno que las autoridades de nuestra Región hayan asistido, en grupo, a visitar uno de los dos recintos de Alta Complejidad de O'Higgins y comprobar 'in situ', la realidad que allí existe. Esta es una clara señal que nuestra demanda ha sido la correcta y, me alegra que hayan comprendido que la decisión de no considerar este Hospital en el nuevo Plan de Inversión ha sido, a todas luces, un error", comentó el senador Juan Pablo Letelier.

De esta forma, el parlamentario reiteró la necesidad de contar con financiamiento que permita nueva infraestructura para el establecimiento que entrega atención, no solo para los habitantes de San Fernando; sino que también para pacientes de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. Un requerimiento que ha generado debate durante hace algunas semanas y que hoy tomó otro sentido, tras la presencia de autoridades de Gobierno regional y parlamentarios en el recinto.

El senador Letelier indicó además, que su demanda no es antojadiza sino que responde a las inquietudes y necesidades planteadas por la comunidad y funcionarios del Hospital, quienes de forma conjunta, han generado espacios de encuentro para manifestar su preocupación, en torno a un establecimiento que consideran deficiente en infraestructura, así como también en materias de recursos humanos, implementos hospitalarios y otra serie de brechas que creen importante resolver.

"Me criticaron, me dijeron que no era necesario. Después nos dieron una respuesta que no estaba incluido porque el Gobierno anterior no lo había priorizado; demostramos que sí estaba en el listado de prioridades y que era este Gobierno al que le tocaba decidir y hoy, después de haber hablado con el Ministro de Salud, Intendente y distintas autoridades, creo que estamos avanzando muy positivamente. Incluso llegaron diputados y senador de la derecha -cuyo Gobierno había dejado esto fuera inicialmente- a conversar sobre cómo visualizan la situación del Hospital. Aplaudo que el Hospital de San Fernando, ahora esté en la retina de las autoridades de nuestra Región, y también agradezco a todos los actores que nos han permitido posicionar este gran tema, como una demanda ciudadana real", agregó el legislador.

Finalmente, Juan Pablo Letelier indicó que seguirá trabajando en esta materia e invitó a Gobierno regional y parlamentarios a sumarse a la campaña "Un Nuevo Hospital para San Fernando", ya que según dijo, la salud no tiene color político y requiere de la voluntad y unión de todos los actores que piensan en un bien superior para la región./

