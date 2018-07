Liceo Neandro Schilling de San Fernando contará con moderno laboratorio

A una completa remodelación está siendo sometido el laboratorio de Biología, Química y Física del Liceo Neandro Schilling, dependencia que contará con modernos insumos, los que permitirán potenciar el desarrollo de la ciencia en el aprendizaje de los alumnos.

"De esta forma estamos dando cumplimiento al proyecto Ciencia Para Todos, que los docentes de biología, química y física presentaron a Coca Cola y que significó la adjudicación de recursos por más de $12 millones", manifestó el Secretario General de la Corporación Municipal de San Fernando, Luis Barra.

El directivo puntualizó que "De acuerdo a lo que nos han manifestado el director y los profesores, ellos quedaron realmente satisfechos, contentos y felices, porque esto les va a ayudar a mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos que asisten a estos talleres".

Luis Barra explicó que "Tuvimos un retraso en la implementación del laboratorio, pues algunos de los implementos debieron ser adquiridos en el extranjero, sin embargo, ya están todos comprados".

Por último, el Secretario General de la CORMUSAF, sostuvo que "Con el Liceo Neandro Schilling hemos tenido un trabajo bastante estrecho, no solo con el director del establecimiento, sino que también con los profesores".

Por su parte, el director del establecimiento, el docente Ramón Luis Calderón, expresó que "Estamos ante una completa renovación del material de laboratorio de Biología, Química y Física con el fin de mejorar calidad de las clases en esas asignaturas".

Ramón Luis Calderón precisó que "Esta era una necesidad planteada por los estudiantes lo que llevó a una serie de movilizaciones por parte de ellos, pero con la participación, fundamentalmente de la CORMUSAF, se logró concretar esta sentida aspiración y necesidad de la comunidad educativa".

El director del Liceo Neandro Schilling dijo que "He visto una muy buena voluntad de parte del alcalde Luis Berwart y del Secretario General de la Corporación Municipal, Luis Barra, ya que se le ha dado solución a este tema antes de los plazos preestablecidos en un compromiso al que se llegó. El acuerdo involucraba terminarlo el 31 de agosto, pero a esta fecha, ya está todo el material comprado y sólo falta organizarlo e instalar algunos muebles que se mandaron a hacer a medida para ordenar todos los insumos".

En tanto, la profesora de Biología, Valentina Maureira, indicó que "Era algo que estaba faltando, que estaba pendiente, así que recién nos estamos colocando al día tras muchos años de retraso en cuanto a la implementación de laboratorio".

La docente detalló que "El equipamiento que tenía el laboratorio era casi histórico. Aquí no se había renovado el material hace unos 20 años, así que obviamente, estaban disminuidos los insumos y deteriorados algunos implementos que son modelos anatómicos y piezas, eso era lo que más necesitábamos actualizar".

Valentina Maureira apuntó que "Lo que más requeríamos nosotros era una incubadora con la se puede seguir el desarrollo embrionario de un pollo y los modelos anatómicos de gestación, además de los kits de micro biología, algo que no es fácil de conseguir".

Por su parte, la profesora de Química, Malva González, expuso que "Hace años el liceo no había recibido recursos importantes para la renovación de material. Esto implica no sólo modernizar el material de laboratorio como reactivos, sino que también la compra de material fungible necesario para que todos los alumnos puedan trabajar en equipos de dos o tres personas, que es lo ideal, y no en grupos de cinco o seis personas".

Malva González especificó que "Esto ha permitido comprar equipos de laboratorio de última generación. De esta forma, nuestros alumnos aprenderán a usarlos, y cuando lleguen a la universidad, dirán este material lo conocí, lo utilicé, y sé para qué sirve".

La docente de Química expuso que "Entre los materiales adquiridos se cuenta una manta calefactora, equipo que sirve para poder realizar destilaciones de sustancias orgánicas; una centrífuga con la que se pueden separar sustancias liquidas que tienen material sólido en suspensión, además de probetas y equipos de destilación".

Por último, Malva González señaló que "La idea es que con el tiempo nuestros alumnos comiencen a hacer pequeñas investigaciones y no se queden sólo con los talleres"./

