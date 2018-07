Familias de clase media recibieron subsidios habitacionales

"Feliz y contenta de haber obtenido el subsidio. Pienso construir en un futuro no muy lejano. Voy a estar contenta, porque por fin tendré mi vivienda propia. A mí siempre me gustó poder tener una cocina, y dormitorios que me acomoden". La felicidad de Mónica Ureta es un ejemplo de lo que sienten los más de 433 beneficiados con el primer llamado 2018 del Subsidio para Sectores Medios que otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu, en la Región de O'Higgins. Programa incluido e impulsado en la política habitacional del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y que se ha desarrollado con gran éxito.