Bancada Regionalista la calificó como contundente la cuarta Cuenta Pública del Congreso Nacional

"Sin Congreso no hay democracia" fue la máxima de esta Cuarta Cuenta Pública que realizaron los presidentes de ambas cámaras en el Congreso Nacional, y que los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, compartieron y llamaron a "no olvidar".

Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda (FREVS), destacó también la contundencia de ambas cuentas, valorando el reconocimiento de la necesidad urgente de modernización en pos de la transparencia que ambos discursos expusieron, pero sobre todo las gruesas estadísticas entregadas del trabajo legislativo: "Muy en contrario del llamado a trabajar que recientemente hizo el Presidente de la República".

"Fueron dos cuentas públicas muy contundentes, sobre todo en relación a las cifras, uno no tiene conciencia del trabajo legislativo que se ha realizado en cuanto a los números de proyectos egresados, al número de mociones parlamentarias ya transformadas en ley, pero además esclareció algo que era importante que el propio Presidente de la República escuchara y es que aquí estamos para hacer la pega y para representar a la ciudadanía".

Finalmente, Sepúlveda respaldó lo planteado por el presidente del Senado, relativo a "Dos cosas muy importantes, por un lado sobre el rol de la Biblioteca del Congreso y como la modernizamos, pero también cómo actualizamos este departamento tan importante como lo es de evaluación del presupuesto de la Nación. Yo creo que ahí hay dos cosas que tenemos que mejorar y por supuesto priorizar la relación con la ciudadanía, y es por eso que esperamos que este Congreso siempre sea de puertas abiertas"

Por su parte, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet (FREVS), valoró y calificó como: "Muy importante la realización de este ejercicio democrático", destacando los dos puntos de vistas entregados por los máximos representantes del Poder Legislativo, lo cuales a su juicio fueron: "Estadísticos y más relativos a las labores propias de la Cámara hacia adentro", en el caso de la diputada Maya Fernández (PS); y "Más bien señalando los déficit y desafíos de la política en general y por cierto de los políticos en particular", en el caso del senador Carlos Montes (PS).

"Me parece que la instauración de esta cuenta es un hito muy importante para que podamos demostrarle al país, a través de nuestros máximos representantes, el trabajo que se hace en el Congreso, sobre todo en la actualidad, donde sin lugar a dudas es necesario no olvidarse nunca que el Poder Legislativo es fundamental para que haya democracia. Como lo dijo Maya Fernández, 'sin Congreso no hay democracia', y esto puede que a algunos no les guste pero es la realidad concreta, por eso creo que es muy importante haber hecho este ejercicio"./

