Seremi de Justicia visitó Corporación de Asistencia Judicial de Rancagua

Como una mejora relevante dentro de las prioridades de atención trazadas por la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), destacó la Seremi del Justicia y DDHH, Bárbara Perry, las nuevas dependencias de la Dirección Regional y el Centro de Mediación de Rancagua.

"Fue una visita bastante provechosa, porque nos permitió conocer de primera fuente el gran trabajo que desarrolla la CAJ, que muchas veces no es tan conocido", expresó la autoridad regional. También destacó la labor que desarrolla el Servicio de Mediación, que permite resolver de manera preventiva una serie de conflictos: "Se desarrolla mucha capacitación, mucha resolución de problemas en toda la región, no sólo en Rancagua. Porque las personas no necesariamente quieren judicializar los conflictos y necesitan alguien que los escuche, y que sea capaz de guiarlos por el camino jurídico y social más adecuado".

El director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial, Juan Manuel Prado, señaló que las nuevas dependencias permitirán atender de manera más expedita a los usuarios y los funcionarios dispondrán de mejores espacios para desarrollar sus labores de orientación y patrocinio de causas jurídicas.

Las nuevas dependencias están ubicadas en Nueva Avenida Einstein N° 290, piso 12 oficina 1201 y atiende en el mismo horario de las demás unidades (de lunes a viernes desde las 9:30 a las 13 horas y entre las 15:00 a las 17:30 horas). Allí sigue atendiendo todas las causas derivadas en múltiples materias, ya sea en los ámbitos civil, laboral y penal./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.