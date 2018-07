Presentan Plan de Promoción Turística Internacional

La instancia -que contó con la presencia de autoridades regionales, profesionales de la subdirección de Marketing de Sernatur Nacional y empresarios turísticos de la región- se enmarcó en una nueva sesión de Turismo del Consejo Regional de O'Higgins.

"La naturaleza de este evento me parece totalmente pertinente, sin duda, la valoro y se agradece desde el Ministerio de Economía. Se ha generado la instancia de que los empresarios y operadores turísticos puedan conocer de la oferta de Sernatur Nacional y, de ese modo, tengan mejores herramientas para promocionarse, entendiendo el trabajo que ha realizado el organismo de turismo técnicamente para poder focalizar ciertos destinos turísticos y la forma cómo poder llevar adelante las acciones de promoción tanto nacional como internacional", indicó el secretario regional ministerial de Economía de la Región de O'Higgins, Ignacio Tello.

Por otro lado, Jorge Vargas, presidente de la Comisión de Turismo del Consejo Regional, señaló: "El encuentro de hoy se enmarca en lo que hemos conversado con el director regional de Sernatur, de poder darle la fuerza que requiere la actividad turística en la región y situarla con tercer eje estrategia regional. Hemos hablado de la asociatividad y esto no va a poder ser si no sabemos quiénes somos, cómo nos ayudamos, entendiendo que cada uno cumple su rol, acompañarnos y en el caso particular del consejo regional, demostrar de verdad nuestro interés, de apoyar a la actividad turística".

Sernatur, a través del Departamento de Promoción Turística, es el organismo que lleva a cabo toda acción de diseño e implementación de acciones de posicionamiento de la oferta turística nacional, además de asesorar en materia de promoción a los programas que el servicio mantenga tanto a nivel nacional como internacional.

En ese contexto, Jorge Espinoza Bustos, director regional de Sernatur, destacó que "Esta actividad tuvo como principal alcance acercar a los empresarios al plan de marketing de Sernatur, el cual tiene fuertes inversiones en el extranjero con la finalidad de atraer más visitantes a todo el país bajo un plan sólido y bien planificado".

Por otro lado, en cuanto a lo expuesto, los asistentes se mostraron conformes. Fernando Miranda, presidente de la Cámara de Turismo y Patrimonio de Rancagua, en representación de los asistentes manifestó que "Estos temas son de mucho interés para nosotros como gremios, porque estamos luchando para que nuestra actividad turística sea cada vez más desarrollada, que logremos ser un destino turístico como región".

En el marco del taller, se realizó la firma de renovación del Comité de Promoción Turística de la región, en el cual quedó estipulado que Sernatur y los gremios se comprometen a realizar acciones mancomunadas tendientes a desarrollar y fortalecer la actividad turística de O'Higgins./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.