Enfermeros del Hospital Santa Cruz celebraron su día

En la ocasión se entregó un emotivo reconocimiento a la Enfermera del Departamento de Emergencias, Fany Soto Acevedo por cumplir 23 años en el Hospital. La profesional valoró el reconocimiento, señalando que "Estoy muy emocionada, en realidad este homenaje no me lo esperaba, he pasado muchos momentos de alegría, algunos tristes, he forjado muchas amistades y todos estos años acá me tiene más que feliz, ya que desde que egresé como Enfermera este Hospital me acogió y que hoy reciba este reconocimiento es para mí muy importante", finalizó diciendo.

Cabe destacar que esta semana se han efectuado variadas actividades, partiendo el día lunes, donde se desarrolló un operativo de toma de electro cardiograma (ECG), cuyo objetivo fue disminuir la lista de espera de ECG de la unidad de atención ambulatoria, el martes se incluyó una charla sobre IAAS preparadas por Enfermeras encargadas de IAAS y Calidad del recinto de salud. En tanto, el día miércoles se realizó un operativo de toma de exámenes para VIH, cuyo objetivo era colaborar en la pesquisa del VIH en la población debido al preocupante aumento de estos últimos años, el jueves el acto oficial y el viernes las actividades concluyeron con un taller de primeros auxilios y RCP para estudiantes de enseñanza media de la ciudad dictado por Isabel Toledo y Elías Arzola, ambos Enfermeros del Hospital Santa Cruz.

Finalmente, recordar que el día internacional de la Enfermara y Enfermero es el 12 de mayo, en memoria de Florence Nightingale, considerada la madre y pionera de la enfermería moderna./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.