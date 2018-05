Hospital de Pichilemu presente en “Plaza Ciudadana” de Cardenal Caro

Para concretar lo anterior, el recinto hospitalario participó con un stand informativo en plena feria libre del balneario, hasta donde llegó el Gobernador Carlos Ortega, quien agradeció la participación y disposición del Hospital de Pichilemu a participar en la actividad, “realmente le agradezco al hospital, al Dr. Roa, la preocupación por acercar el hospital a la gente en esta actividad de “Gobierno en Terreno”. Nuestro hospital está tan bien evaluado por la gente y con este tipo de acciones lo acercamos más todavía”.

Por su parte, el Dr. Pedro Novoa, subdirector médico del Hospital de Pichilemu y encargado del stand, señaló que “desde el punto de vista del hospital se agradece la participación de la ciudadanía en esta actividad. Nuestro hospital está dispuesto a estar en todos los eventos que signifiquen una cercanía con la comunidad. Agradecemos la invitación realizada por el Gobierno Provincial para ser partes de esta instancia”.

La Sra. Blanca Parraguez, asistente a la Plaza Ciudadana, comentó que “como usuaria (del hospital) me gustó mucho (la actividad) porque a veces no tenemos la instancia de consultar de forma tan fácil por la cantidad de gente. Pero aquí, con el Dr. Novoa, me he estado informando de muchas cosas, como por ejemplo algunas consultas sobre los meniscos y sobre el manguito rotador. Ojalá muchos tengan la oportunidad de venir. Felicito a los médicos jóvenes que llegan a atender en nuestro hospital”.

