Entretenida programación de actividad física en Rancagua

Por estos días, la corporación deportiva no para de generar bienestar y vida sana, cumpliendo con los objetivos del alcalde Eduardo Soto en materia de disminución de la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo, una problemática que a nivel nacional muestra cifras negativas. Es por eso que en el Complejo Patricio Mekis el deporte se vive al máximo y los usuarios pueden disfrutar de tenis, musculación, cheerleader, bádminton, zumba, gimnasia para el adulto mayor, yoga, aerobox, entrenamiento funcional, balonmano, pilates, vóleibol, judo, esgrima, tae kwon do, básquetbol, baile entretenido, atletismo y fútbol. Disciplinas que están enfocadas a distintas edades y que no requieren inscripción ni requisito previo para participar.

En tanto, en el polideportivo, ubicado a un costado del Parque Lourdes, en la villa Bosques de San Francisco, se realiza baile entretenido, pilates, balonmano, tenis de mesa, spinning, zumba, entrenamiento funcional, básquetbol, futsal, aerobox, vóleibol, desarrollo motriz, gimnasia para el adulto mayor, aerostep, yoga, cheerleader, karate, yoga y musculación. Para tener acceso a las actividades de este recinto, las personas deben registrarse con su huella digital y cédula en el mesón de atención, de lunes a domingo de 06:30 a 22:00 horas, un trámite breve que le permitirá acceder a la programación.

Es importante destacar que ambos recintos tienen estacionamientos gratuitos para los usuarios y amplias áreas verdes, además el Complejo Patricio Mekis cuenta con un skatepark, una plaza activa, juegos para niños, un circuito de trote con pendientes y una pista atlética.

Para conocer los horarios de las actividades, debe visitar el sitio www.deportesrancagua.cl, y en las redes sociales podrá enterarse de todos los eventos masivos que se efectúan cada mes. Facebook: Rancagua más Deporte; twitter: @deporterancagua./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.