Coordinador Regional de Seguridad Pública llama a denunciar delitos

Según explicó Rodrigo Acevedo: "Las denuncias son la base de todo el sistema. Es necesario que los vecinos y vecinas den a conocer, a través de Carabineros o la PDI, todos los delitos de los que sean víctimas o testigos para que podamos activar la red y dar respuesta a sus requerimientos. Para apoyar el proceso de denuncia, durante el primer Gobierno del Presidente Piñera se creó el programa "Denuncia Seguro", a través del cual se puede entregar información de delitos de manera completamente anónima, la que después se deriva como una denuncia efectiva ante el Ministerio Público".

Desde su creación en 2010, el programa Denuncia Seguro (600 400 01 01) ha recibido 1.837 llamadas sobre presuntos delitos que ocurren en la Región de O'Higgins, siendo la quinta región con más llamadas del país. "Si bien, estas cifras no se pueden comparar con las denuncias recibidas por las policías, hay que destacar que corresponden a hechos que no hubiesen sido denunciados a través de los canales formales. El Denuncia Seguro busca visibilizar la cifra negra".

El programa de denuncia anónima, funciona las 24 horas del día, siete días a la semana, a través de un call center atendido por expertos en la materia. Por medio del número 600 400 0101, la comunidad pueden entregar antecedentes de delitos como tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, robos, comercio de bienes robados, delitos sexuales y cualquier delito que requiera investigación.

"El Denuncia Seguro garantiza el anonimato de quien llame, no se solicitan antecedentes de la persona, no hay visor de llamadas, no se graban las llamadas. Lo que sí se consultan son muchos antecedentes del hecho que se quiera denunciar, la idea es poder recabar la mayor cantidad de detalles que contribuyan a la posterior investigación policial", agregó el Coordinador Regional de Seguridad Pública.

APOYO GRATUITO A VÍCTIMAS DE DELITOS

Junto con informar a la comunidad sobre el Denuncia Seguro, el equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Región comentó a la comunidad el servicio gratuito que se ofrece a las víctimas de delitos para su proceso de reparación.

"Hemos contado hoy con la participación de la coordinadora del Centro de Apoyo a Víctimas de Rancagua, Carla Pérez, quien ha dado a conocer la oferta del Centro a la comunidad. Como Gobierno sabemos que ser víctima de un delito es un hecho que marca nuestra vida y que en muchas ocasiones es necesario contar con un apoyo especializado para poder recuperar nuestra rutina. Por eso, queremos informar a la comunidad que existe un lugar en el que quienes hayan sido víctimas de delitos pueden recibir apoyo psicológico, jurídico y social de manera completamente gratuita: el Centro de Apoyo a Víctimas", indicó Acevedo.

El Centro de Apoyo a Víctimas presta sus servicios a las víctimas directas e indirectas de delitos violentos tales como homicidios, parricidio, robo con violencia o intimidación, delitos sexuales, lesiones graves y gravísimas, secuestro, entre otros. Quienes requieran más información al respecto pueden visitar la página web www.apoyovictimas.cl o llamar al 600 818 1000./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.