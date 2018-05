Semilla Corfo abre su primera convocatoria 2018

El Seremi de Economía, Ignacio Tello y la directora regional (s) de Corfo, María Eugenia Olivares, lanzaron en la región de O'Higgins, la primera convocatoria 2018 del Semilla Corfo, programa que entrega un subsidio de $25 millones a emprendedores de todo Chile para poner en marcha negocios innovadores.

El foco de Semilla Corfo es apoyar a emprendedores dinámicos con alto potencial de crecimiento, es decir, proyectos que tengan la capacidad de lograr ventas por montos en torno a un millón de dólares y que, en los tres años sucesivos, puedan crecer a tasas superiores al 20%, esto según la definición de la OCDE sobre empresas con alto crecimiento.

"Es importante apoyar a los emprendedores a desarrollar sus ideas y que a través de estos concursos, puedan transformarlas en proyectos innovadores. De las regiones han salido grandes emprendimientos. La innovación es clave para el crecimiento de nuestra economía, destacó el Seremi de Economía, Ignacio Tello.

Los interesados en Semilla Corfo tendrán hasta las 13:00 horas del próximo 23 de mayo para postular en www.corfo.cl/semilla. Y tal como en anteriores convocatorias, en esta ocasión el concurso seleccionará 60 emprendimientos ganadores a nivel nacional, asegurando que todas las regiones del país tengan al menos un ganador.

"Como Corfo nos sentimos muy contentos de poder abrir este concurso, que ha permitido tener a varios ganadores de O'Higgins. Los que han podido concretar sus proyectos innovadores en nuestra región, invitamos a todos los emprendedores a sumarse a esta convocatoria y a postular en la página web", dijo la directora regional (s) de Corfo, María Eugenia Olivares.

Los postulantes pueden ser persona natural o jurídica de todo Chile, con iniciación de actividades no superior a los 24 meses -incluso aquellos que no la tengan- y cuyas ventas no excedan los $ 100 millones en los seis meses anteriores a la fecha de postulación.

Cabe destacar que los seleccionados reciben $ 25 millones de aporte Corfo, lo que corresponde al 75% del monto total del proyecto, por lo que el beneficiario deberá aportar el 25% restante. Además, los emprendedores ganadores recibirán recursos para utilizarlos en asesorías con las redes de mentores asociadas a Corfo./

