Francisco Morales Guerrero... El Político

Guerrero por mi madre. Bueno es una definición muy amplia, como hijo, hermano, tío de unos sobrinos preciosos. Como profesional, Titulado en Administración de Empresas y como Ingeniero Consultor de profesión, feliz de realizarme en lo que me gusta y apasiona como es el apoyo al emprendimiento y la innovación. Creando y cocreando junto a la gente y los emprendedores. También promoviendo el trabajo colaborativo y participando en diferentes asociaciones gremiales de la Provincia de Colchagua. Me gustan los desafíos y ahora estoy en política para hacer un aporte a la comunidad. Ahora preparando mi candidatura para el 5 de mayo, como candidato a Consejero Regional de Evópoli.

¿Y por qué la política?

Siempre fui un independiente sin militancia política, cercano al pensamiento social cristiano pero evolucionando hacia el liberalismo de centro derecha. La política era un tema que me motivaba desde lo social, entré a la política como un fin último de ayudar a superar la pobreza en nuestro país y aportar a una mejor calidad de vida de nuestra comunidad. Entré a militar para generar un impacto porque a los independientes se nos hace complicado influir sobre decisiones o políticas de interés público, aunque la sociedad civil tiene un aporte importante que hacer al país.

¿Y por qué Evópoli?

En Evópoli me sentí representado por ser un partido con nuevas energías, que promueve la libertad económica y valórica, la justicia valorando la meritocracia, y la inclusión en diversidad. Nosotros promovemos el emprendimiento como la fuerza creadora que nos permité alcanzar nuestros sueños, logrando impacto en la sociedad, generando empleos de calidad y beneficios para todos. Además, nuestra prioridad es poner a los niños primero en la fila, que mejor política de equidad para poder nivelar la cancha y que todos tengamos las mismas oportunidades. Es un trabajo de largo aliento, pero hay que hacer los esfuerzos día a día.

¿Por qué decidió participar en este proceso eleccionario en Evópoli?

A pesar de ser nuevo en el partido, con meses de militancia, decidí entrar en política para lograr impacto y para ello hay que liderar, esto significa poner el pecho y mojarse el potito como dicen. Hay que ser valiente y realizar propuestas; me mueve trabajar en equipo y en terreno, creo que será mi principal aporte

¿Cuáles son sus propuestas para este período como Consejero Regional del Partido?

Bueno a parte de cumplir el rol de un Consejero, que fundamentalmente es acompañar a la Directiva Regional durante el proceso de gestión del partido a nivel regional, tengo un par de metas concretas, como son la organización territorial del partido en todas las comunas, como también preparar y levantar liderazgos para las próximas elecciones municipales. Tenemos mucha gente valiosa que buscará su oportunidad de ser electos por la comunidad para oxigenar la política, se requieren caras nuevas y nuevos estilos de liderazgo, más participativos, más terreno, mejor gestión y más colaborativos. Estamos en deuda con la innovación en el sector político y público en nuestra zona, creo que puedo ser un aporte en esa dirección.

¿Usted recibió muchos saludos, felicitaciones y reconocimientos por su apoyo a la campaña de CORE de Natalia Tobar Morales y posteriormente en la campaña de segunda vuelta por el Presidente Piñera?

Bueno, con Natalia veníamos conversando hace años nuestra participación en política y somos un equipo. La invité a Evópoli y la propuse como candidata y no nos equivocamos como partido. Ella es una mujer excepcional con un alto compromiso social. Seguro que seguirá siendo un referente en nuestro partido, ahora como miembro de la nueva directiva regional como segunda VicePresidenta. En cuanto a la segunda vuelta presidencial, tomé las banderas, salí a las calles y avenidas a vocear nuestras propuestas y a nuestro candidato. Hice lo que nadie hace, que es salir a la calle a gritar con fuerza que no queremos más de los mismo, que Chile necesita un cambio y un nuevo liderazgo para levantar el país, que no queremos más populismo de izquierda. Soy piñerista de adolescente, creo que él me motivo a soñar, a trabajar duro y ser un emprendedor. Ahora tenemos la oportunidad de hacer un buen gobierno, cumplir con el Programa y proyectarnos por otro período de gobierno, ojalá con Felipe Kast en la papeleta de segunda vuelta. Se lo dice el ingeniero que se puso el overol!./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.