Facilitador Intercultural Haitiano llegó a Hospital Santa Cruz

Así lo dio a conocer el director (S) del Hospital Santa Cruz, Dr. Francisco Leyton Arrieta: "Esperamos que sea un apoyo importante para la comunidad haitiana que en el último año ha crecido una enormidad no solo en el país, sino que en nuestra comuna, la idea es que el paciente entienda qué le están diciendo, que sepa interpretar la receta médica si es el caso y que no tenga dudas sobre su atención en general, como, por ejemplo, que no quede sin horas por motivo de que no entendió la fecha o peor aún, que pierda alguna cirugía por lo mismo", señaló Leyton.

La incorporación de Wilfris Pierre, quien es Tecnólogo Médico, permitirá disminuir la brecha del idioma para los pacientes haitianos, quienes muchas veces no quedaban bien informados sobre las indicaciones médicas, por más esfuerzos que hicieran los profesionales en tratar hacerse comprender, igualmente la barrera idiomática era un impedimento para una correcta atención médica. El horario de atención de Pierre será de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y su oficina estará ubicada en la OIRS en el primer piso del establecimiento de salud./

