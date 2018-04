Pareja de Litueche cumplió 73 años de matrimonio

Desde entonces han estado juntos, construyendo una historia colmada de valores y principios, siendo hoy los pilares de una extensa familia la cual se compone de 14 hijos (3 de ellos fallecidos), 60 nietos, 57 bisnietos y 8 tataranietos, quienes hace 3 años, celebraron en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la comuna de Litueche, las siete décadas que don Teófilo y doña Clismira cumplieron de matrimonio, ocasión en la cual ella escribió una emotiva carta para él.

Al enterarse de esto, la diputada del Distrito 16 Alejandra Sepúlveda junto al concejal de Litueche Gabriel Palma quisieron visitarlos de manera sorpresiva en su hogar, ocasión en la cual habrían escuchado historias, compartido testimonios y realizado un primer gesto de reconocimiento.

Al ser consultados por la experiencia la Diputada Alejandra Sepúlveda nos comentó lo siguiente: "La intención era visitarlos y entregarles un humilde pero sincero reconocimiento, sin embargo fue impresionante y a la vez muy reconfortante recibir en todo momento el cariño de ellos hacia nosotros. Son dos personas que se han sabido cuidar y respetar mutuamente durante mucho tiempo, y al mirarlos o escucharlos uno puede apreciar en ellos los valores que a veces olvidamos como sociedad. Estas son las cosas valiosas que nos permite conocer la política, y por lo mismo espero que estemos a la altura de lo que esta hermosa pareja merece".

Por su parte, el Concejal Gabriel Palma, quien hace unos años ya había homenajeado al matrimonio mientras era Presidente regional de la Juventud Demócrata Cristiana indicó: "Conozco de cerca la historia de chofito y la tía Clismira, y por lo mismo me pone contento verlos, aunque también me siento en deuda. Creo que ellos también merecen ser homenajeados por la Municipalidad, y por lo mismo lo propondré en la oportunidad que corresponda, mientras tanto lo que corresponde es visitarlos para compartir con ellos y agradecerles por el testimonio de vida que nos han entregado. Fue impresionante apreciar la forma en cómo ella aprecia y valora todo de él, mientras él le expresa a cada momento el amor que siente por ella. Chile tiene muchas deudas con nuestros adultos mayores, pero la principal es que muchas veces olvidamos el valioso aporte que han hecho para que este país crezca, por lo mismo quisimos venir a verlos y agradecerles por tanta entrega y sacrificio. Sólo me queda agradecer al destino por vivir momentos así, los cuales sirven para curar el alma y llenar el corazón de esperanza".

Al finalizar esta nota, ambas autoridades nos comentaron que están preparando otros homenajes, los cuales serían para reconocer a don Teófilo y doña Clismira en vida, tal como lo merecen.

Por su parte, Eduardo Maldonado Hernández, nieto del matrimonio, y quien a nombre de la familia habría aceptado la solicitud de las autoridades para visitar al matrimonio en su hogar nos señaló: "Sólo queda agradecer el gesto que tuvieron Gabriel y Alejandra con nuestros abuelos. Son muy pocas las autoridades que se han acercado a saludar a mis viejitos en una época que no sea de campaña política, y por lo mismo ojalá que esta no sea la última vez, ya que mis abuelitos se sintieron muy felices y valorados al verlos llegar"./

