Comisión de Educación acordó solicitar a Contraloría General revisar dictamen de destitución de directora

La sesión fue presidida por la diputada Cristina Girardi y contó además con la presencia del ministro de Educación, Gerardo Varela. La ex directora del liceo, Marcia Lagos, junto a representantes del cuerpo docente, apoderados y alumnos del establecimiento, expusieron la compleja situación que ha gatillado la movilización estudiantil que ha mantenido al liceo en toma durante semanas.

En ese contexto, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Cristina Girardi, señaló que "Ella -Marcia Lagos- planteó muy sólidamente la situación", se refirió: "Al paro de los profesores y de la escuela durante más de tres semanas, producto de la destitución de una directora que efectivamente ha hecho cambios importantes y relevantes por la educación de los jóvenes de Machalí".

En ese sentido, Girardí, fue enfática en señalar que "En la Comisión decidimos enviar los antecedentes a la Contraloría General de la República para que se revise el dictamen", agregando que Marcia Lagos: "Efectivamente pasó por un proceso de Alta Dirección Pública y ella no es la responsable de haber sido nombrada sin que contara con todos los antecedentes, ya que es la Comisión -seleccionadora- la que cometió el error y por lo tanto, ella no debería ser la afectada".

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Educación, también dijo que "En base a distintas denuncias que hiciera uno de los profesores del liceo, respecto de muchas irregularidades que ocurren en el DAEM de Machalí, nosotros también remitimos un oficio a la Superintendencia para que esta fiscalice todas las denuncias de irregularidades existentes en ese liceo".

"Vine a plantear las irregularidades que se manifiestan con los sostenedores que son los alcaldes. También, para marcar un precedente en relación a que es urgente la desmunicipalización de los colegios públicos", dijo la ex directora Marcia Lagos.

Lagos, declaró además que "Por mi parte, no es bueno que ellos -los alumnos- pierdan clases, pero están en una postura de tener respuesta y que sea una respuesta que a ellos les satisfaga", "Están en una posición que mientras la directora no vuelva, no hay liceo. Es hasta un slogan que ellos tienen en los carteles".

Finalmente, Patricio Valenzuela, docente del liceo, señaló que aún no se vislumbra solución y que "El conflicto está más álgido todavía", agregando que lejos de deponer la movilización los alumnos habrían agudizado su postura, y que a la demanda de la reintegración de Marcia Lagos se abría sumado la solicitud de remoción de la encargada del DAEM como condicionantes para deponer la toma./

