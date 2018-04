Familias de Chépica mejorarán sus viviendas

En una alegre ceremonia 18 familias de Chépica recibieron de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) subsidios para poder mejorar sus viviendas. El respaldo se materializó a través de la entrega de tarjetas del Banco de Materiales, modalidad que permite a los favorecidos la adquisición de materiales y la contratación de servicios de construcción, según el proyecto que debían presentar para adjudicarse el beneficio.

Así lo destacó Francisco Ravanal, seremi de Vivienda y Urbanismo, quien subrayó que "El Programa de Protección al Patrimonio Familiar busca mejorar las condiciones de vida de las familias, que es la principal preocupación de nuestro Presidente Sebastián Piñera. Lo que buscamos es que puedan mejorar sus problemáticas en particular sea techo, piso o lo que necesiten, sin tener que responder a una proyecto global como en un comité. Acá se busca solucionar los problemas particulares y necesidades de cada uno".

Añadió que "Asimismo, es súper importante que las familias sepan que pueden seguir postulando a otros subsidios del mismo programa, por ejemplo de ampliación, o de mejoramiento de plazas y espacios comunes para así de esa forma mejorar su calidad de vida".

Por su parte, la alcaldesa de Chépica, Rebeca Cofre, dijo que "Estoy contenta porque se concreta una iniciativa que me parece fundamental. Hoy día para mejorar la calidad de vida de las personas, estamos hablando de 18 familias beneficiadas en la comuna de Chépica que recibieron hoy su tarjeta del Banco de Materiales y van a poder obtener los materiales necesarios para poder mejorar su casa".

Añadió que "Esto es una autoconstrucción, ellos van a tener mucha responsabilidad con respecto al uso de los recursos para poder lograr en definitiva concretar el proyecto que ellos presentaron para poder mejorar su casa. Contenta, dando la bienvenida a nuestro nuevo seremi, don Francisco Ravanal, quien es colchagüino, estamos felices nosotros de que él sea nuestra nueva autoridad en Vivienda y todo nuestro respaldo y apoyo, por supuesto".

Las familias beneficiadas se mostraron alegres y muy agradecidas por la recepción de sus beneficios. Así lo sostuvo Luzmira Peñaloza Bustamante, del sector San Ramón de Chépica, quien dijo que "Esta entrega tiene mucha importancia, porque tengo una hija discapacitada y necesito acomodar la casa. Había postulado hace mucho tiempo, lo había hecho para ampliación. No me salió ampliación, me salió mejoramiento pero ojalá más adelante me salga la ampliación. Mi hija tiene 19 años, y como tiene hidrocefalia, parálisis cerebral y displasia en la cadera necesita espacios más amplios para ella. Así es que este beneficio viene como anillo al dedo".

Por su parte, María Graciela Valenzuela Vargas, de la Villa Los Conquistadores, dijo que "Estoy pidiendo este beneficio hace muchos años, tengo 80 años y estoy muy mal, y mi piso está muy malo, así es que tengo que optar por el piso también. Esta ayuda me sirve, sobre todo el techo porque eso es lo que más atemoriza, y tengo la esperanza de vivir un poco más"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.