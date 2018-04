Senador Juan Pablo Letelier "La región tiene tres temas prioritarios en materia de obras públicas para avanzar"

Hasta las oficinas del Ministerio de Obras Públicas llegó el legislador para tratar materias que a su juicio son "prioritarias para avanzar en la dirección correcta", como es Ley de servicios sanitarios rurales o Ley de los APR, el Paso Las Leñas y la Carretera de la Fruta.

En el primer punto el senador recordó al Ministro que se encuentra "Pendiente en Contraloría" lo que es el reglamento de la Ley, con lo que le consultó directamente: "Si se mantendrá el compromiso de sacar adelante el reglamento, ya que para el país y la región es fundamental", recordando además que "Son precisamente dirigentes de esta región como Gloria Alvarado y FENAPRU los que han encabezado este trabajo para que el reglamento salga adelante".

Según el parlamentario el compromiso del Ministro es que el proyecto "mantenga su curso".

El segundo punto tratado fue el Paso Las Leñas, aquí Letelier fue enfático en señalar que "Necesitamos que existan recursos para seguir avanzando en el desarrollo de los estudios de ingeniería del Paso Internacional, nuestra región y su ex Intendente Pablo Silva, dejaron recursos comprometidos y esperamos se mantenga aquello para beneficio no sólo del turismo, si no que para el futuro desarrollo comercial", sentenció.

En tercer término el parlamentario abordó el proyecto emblemático de la carretera de la fruta, proyecto que no ha estado ajeno a las polémicas y que se transformará en el camino más importante de la región: "El camino San Fernando a Santa Cruz ya está en marcha, y expresé al Ministro que junto a las comunidades esperamos que se siga adelante, tanto en los esfuerzos por licitar esta mega obra, como también con las consultas ciudadanas necesarias".

"Necesitamos que el Gobierno se comprometa a re licitar o definir quién se hará cargo de los estudios de impacto ambiental, y de garantizar las mitigaciones que las comunidades reclaman", recordando por ejemplo la comuna de Pichidegua y el by pass de Las Cabras: "La Carretera de la Fruta es una obra que debe comenzar ahora para que el empalme con el futuro paso de Las Leñas y el Mega puerto, así nuestra región dará un salto cualitativo al desarrollo", concluyó./

