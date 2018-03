Trabajadoras de jardines de Integra volvieron a clases

Y es así como 28 asistentes de párvulos de las comunas de Rancagua, Pichilemu, Codegua, Quinta de Tilcoco, Rengo, San Fernando, Santa Cruz y El Olivar, se dieron cita en la sede de Graneros de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), para continuar su segundo año de estudios.

Las estudiantes y trabajadoras son parte del plan Crecer Más inserto en el Sistema de Formación Continua AprendeS, correspondiente a la 15ª etapa del Programa Técnico de Nivel Superior Asistente del Educador(a) de Párvulos.

La modalidad de estudios contempla clases en sala y también vía internet (e-learning), permitiendo así el apoyo de los docentes tutores en el enriquecimiento, fortalecimiento, evaluación y aseguramiento de los aprendizajes.

Una de las participantes es Luisa Jorquera del jardín infantil "Las Uvitas" de San Fernando. Su historia con Integra se remonta a la época en que era apoderada y tras producirse la posibilidad de un reemplazo en el establecimiento, comenzó a trabajar en él en el año 2014. De ahí, participó del programa "Vacaciones en Mi Jardín" que funciona en el verano, hasta quedar definitivamente como integrante del equipo educativo.

"Postulé al programa "Crecer Más" y en una primera instancia no quedé, pero si dos compañeras y ahí me frustré un poco, pero el año pasado postulé y al fin me llamaron, por lo que estoy super contenta de estar en el segundo año ya", manifestó Luisa.

El programa de estudios va en la línea de la entrega de calidad educativa a los niños y niñas de los jardines y salas cuna, y la búsqueda continua de perfeccionamiento de las trabajadoras, permitiendo así que cuenten con herramientas que favorezcan no solo el aprendizaje, sino también el crecimiento personal.

Integra pertenece a la Red de Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República. Con 27 años de experiencia, es uno de los principales prestadores de educación parvularia en Chile./

