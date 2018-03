Conoce las diferentes formas de cuidar el agua

Muchos de estos problemas están ocurriendo por el comportamiento de las personas, es por esto que el tema para conmemorar este año en el Día Mundial del Agua, es cómo se puede utilizar la naturaleza para superar los desafíos del agua del siglo XXI.

Uno de los principales retos de este 2018 es volver al equilibrio de este recurso natural gracias a la restauración de humedales, reconexión de las llanuras de inundación y la plantación de nuevos bosques. Estas acciones harán un cambio llamativo en la salud humana, la prevención de desastres naturales, y en general en el cambio climático.

Cabe destacar que según las Naciones Unidas, el agua no potable, la falta de higiene y las pobres infraestructuras sanitarias causan alrededor de 842.000 muertes al año.

Puede ser que como persona individual no podamos hacer grandes plantaciones o restauraciones, sin embargo, cada buena acción se va sumando, Por eso, a continuación compartimos algunas buenas prácticas que puedes incorporar en tu vida diaria para aportar a esta causa:

* Al lavar la loza hazlo por grupos, primero enjabona cada plato, luego todos los cubiertos, después los vasos. De esta forma no dejarás correr el agua por tanto tiempo. Además, recuerda no abrir la llave por completo al momento de enjuagar.

* Un error muy común es verter el aceite que sobró de cocinar al desagüe, esto provoca una contaminación de las aguas que termina perjudicando el agua corriente de la llave. Te recomendamos utilizar un frasco para guardar estas sobras y luego botarlo en la basura.

* Si lavas tu propio auto también puedes hacer un cambio en tu comportamiento. Te aconsejamos lavarlo junto a un gran balde de agua, en vez de tener utilizar la manguera, ya que ésta bota y desperdicia varios litros de agua durante el proceso.

* Siempre después de los almuerzos o cenas sobra agua en los jarros. ¡No la botes! Aprovéchala y utilízala para regar las plantas más pequeñas o para lavar tus verduras.

* Recuerda que siempre los papeles tienen que ir en la basura. No utilices el WC para esto, porque lo único que estarás haciendo es botar más agua al tirar la cadena en vano. ¡Con simples gestos podemos ayudar!

* En las acciones más comunes, como lavarse los dientes o afeitarse, es fundamental cerrar la llave mientras estas se realizan. Asimismo, las duchas tienen que ser cortas, como máximo de tres minutos.

* Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, lavar ropa representa 20% del uso de agua dentro de un hogar, sin embargo, cada lavado genera un gasto de 285 litros. Por eso, aconsejamos lavar con carga completa, ya que utilizar media carga termina siendo un desperdicio de agua.

Gracias a estos pequeños gestos podrás reducir tu consumo de agua y ayudarás a enfrentar los desafíos que actualmente perjudican poco a poco el planeta. ¡Consumir agua de forma responsable es mucho más fácil de lo que te imaginabas!./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.