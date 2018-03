Luis Barra Villanueva: "Mi interés no es otro que optimizar el funcionamiento de la Cormusaf"

Con precisas instrucciones del alcalde Luis Berwart de mejorar el funcionamiento de la Cormusaf, desde esta semana, el ex Gobernador de la Provincia de Colchagua y ex alcalde de Malloa, Luis Barra Villanueva, es el nuevo secretario general, cargo en el que se abocará a llevar a buen puerto la desmunicipalización de la Educación Pública, proceso gradual que culminará el año 2020 en San Fernando y que se inicia hoy jueves 22 de marzo con la firma del "Protocolo Compromisos de Colaboración para la Transición a la Nueva Educación Pública".

¿Cómo asume este nuevo desafío en su carrera?

Es algo que asumo con fuerza y ganas. Sin duda es un desafío importante, tomando en cuenta que este jueves el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña Baraona, suscribirá en San Fernando con el alcalde Luis Berwart el compromiso de colaboración con que se inicia este proceso de transición que viene a desmunicipalizar la Educación Pública y que debe culminar el año 2020 para nuestra comuna.

¿Qué se busca con la firma de este protocolo de acuerdo?

Se basa en la Reforma Educacional, cuya Ley se promulgó el 16 de noviembre, y que tiene como objetivo que los niños y jóvenes de Chile accedan a establecimientos educacionales en los que puedan participar activamente de un proceso educativo inclusivo y de calidad integral. Lo más importante, y así lo entiende el alcalde Berwart, es que la Educación debe entenderse como un derecho social.

¿Cómo ha visto el panorama que se vive en San Fernando?

Desde que se municipalizó la Educación Pública hace 37 años, las municipalidades del país han debido cargar con una mochila bastante pesada y San Fernando no ha estado ajeno a esa realidad.

¿Un complejo panorama?

Claro. Si tomamos en cuenta que la subvención se entrega por asistencia media y la creación de una importante cantidad de establecimientos particulares subvencionados, el panorama se ve complejo. Se han dado casos en ésta y en otras comunas en los que hay salas con quince, diez, u ocho alumnos, lo que no alcanza para cubrir los gastos que significa el funcionamiento de dichas unidades educativas, por lo que las municipalidades tienen que transferir recursos propios para poder solventar estos costos faltantes.

¿Ha disminuido mucho la matrícula?

Cuando en 1981 se hizo el traspaso de la Educación Pública a las municipalidades, en San Fernando había más de 15 mil alumnos matriculados en las escuelas y liceos. Hoy día contamos con 5.300; entonces, se mantuvo la dotación de personal y se redujo la subvención que entrega el Ministerio de Educación porque se cancela en base a la asistencia media y eso es lo que desde hace muchos años nos ha llevado a tener una situación bastante compleja desde el punto de vista contable en la Corporación.

¿Qué le pidió el Alcalde cuando le ofreció el cargo?

Me dio instrucciones bastante precisas. Resolver prontamente la situación de los asistentes de la educación y docentes, a quienes les llegó el bono de incentivo al retiro, solucionando de esta forma un tema que es tremendamente complejo desde el punto de vista social y contable. La gente cumplió su edad y necesita descansar. Esto va a tener que ser en forma gradual, ya que son muchos los recursos que están involucrados. Esa yo diría que son las primeras instrucciones que me entregó el alcalde Berwart.

¿Cómo será su relación con los docentes y asistentes de la Educación?

Mi interés es llevar un dialogo franco, grato y respetuoso con los funcionarios de educación. Las puertas de mi oficina estarán siempre abiertas para ellos.

En cuanto al área de Salud. ¿Cómo ha visto su funcionamiento?

Es distinto el sistema de apoyo. En el tema de Salud los municipios reciben la subvención en base a un per cápita. Entregan recursos por cada persona que esté inscrita en los consultorios. Si las municipalidades ofrecen una buena atención de Salud atraen usuarios de otras comunas, tal como ocurre en San Fernando, donde contamos con 71 mil inscritos en el marco de un sistema eficiente en el que se ha hecho un buen uso de los recursos. Recientemente escuchaba un informe que entregó la presidenta de la Comisión de Salud del Concejo Municipal, la señora Marta Cádiz, en el que se destaca la buena labor de la administración de Salud, informando que se han cumplido el cien por ciento de los programas y convenios.

BUENAS NOTICIAS



Por su puesto. A eso debemos sumarle que estamos ad portas de inaugurar un nuevo y moderno Centro Comunitario de Salud Familiar, que estará ubicado en la localidad rural de Angostura. Asimismo, el trabajo que se ha hecho en salud bucal ha sido extraordinario, de tal manera, que debemos aumentar el número de personas inscritas en el sistema de Salud para seguir logrando más recursos y entregar estos beneficios que son tan importantes para la comunidad.

Finalmente. ¿Cómo será su trabajo con el Concejo Municipal?

Estoy realmente contento con la reacción de los concejales ante mi llegada, ya que todos, unánimemente, me desearon lo mejor para enfrenar este lindo desafío al servicio de la comunidad sanfernandina. No me cabe la menor duda que trabajaremos en conjunto para que esto resulte de la mejor forma posible. Estoy muy agradecido de todos los concejales. Ya tuve una reunión con el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Riquelme, y espero reunirme luego con cada uno de los concejales para ir afinando detalles y tener un dialogo franco, claro y directo./

