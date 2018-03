Yamil Ethit Romero, nuevo Gobernador de Colchagua: "Mi característica principal será el trabajo en terreno"

El acto tuvo lugar en dependencias del edificio de gobierno de calle Olegario Lazo y contó con la presencia de la mayoría de los alcaldes de Colchagua, Consejeros Regionales y representantes de carabineros, PDI y Ejército, además de invitados especiales.

En sus primeras palabras, el nuevo gobernador de Colchagua, dijo que para él era un honor como hombre de esta tierra colchagüina servir a la comunidad provincial. Agradezco la confianza que el Presidente Sebastián Piñera ha depositado en mí para representarlo en la provincia de Colchagua. Como hijo de esta zona mi característica principal será el trabajo en terreno, ya que la única manera de entregar soluciones a la gente es precisamente ir donde ellos y escuchar ahí sus necesidades y preocupaciones. Generar soluciones desde la oficina no es muy efectivo".

Respecto de lo primero que realizará como nuevo gobernador, el joven profesional sostuvo que la misión inicial será conocer a los jefes de los diferentes servicios públicos de la provincia y luego visitar y reunirse con los alcaldes y autoridades de las 10 comunas de Colchagua.

Por su parte, el gobernador saliente Luis Barra Villanueva, precisó estar muy conforme por la labor desarrollada durante su mandato. "Me voy feliz y contento. Fue sin lugar a dudas un gran orgullo representar en esta zona a la ex Presidenta Michelle Bachellet. Fue muy grato y placentero y traté de hacer un trabajo de mucha cercanía con la gente. Fueron 14 meses muy ajetreados pero dejo la gobernación muy satisfecho. Sólo me resta desearle la mejor de las suertes a la nueva autoridad provincial, Yamil Ethit./

