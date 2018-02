Con un gran éxito en sus tres jornadas culminó fiesta AGA

Una verdadera fiesta familiar fue la que se vivió este fin de semana en San Fernando, con la realización de la Feria de Artesanía, Gastronomía y Antigüedades (AGA) 2018. Durante sus tres jornadas, el público pudo disfrutar de diferentes sorpresas, acompañadas de un gran show musical con la presentación de artistas locales, nacionales e incluso a nivel internacional.

Todo comenzó la noche del viernes 23 de febrero con la inauguración oficial, para dar paso a la presentación del Club de Cueca "Los Copihues", y las bandas "Tributo", "Evolha" y "Wakeñ". El humor estuvo a cargo del cuarteto humorístico "Fusión Humor", para dejar como plato de fondo a las cumbias de "La Sonora de Tommy Rey", las que hicieron bailar a todo el público presente.

El sábado 24 continuó desarrollándose la fiesta. Desde muy temprano, el público se acercó a los diferentes stands para disfrutar de la gastronomía. En tanto, el inicio del show musical estuvo a cargo de las bandas locales. A primera hora se presentaron "Ancestrales", "Los Lachos", "Ayekafe" y "El Charro Vejar", para llegar al romanticismo y los grandes éxitos de Marcos Llunas que se robó todo el espectáculo. La noche la cerró la cumbia tropical de "Tu Vicio".

El último día de feria fue el domingo 25, con la puesta en escena de diversos artistas locales y con un tributo al grupo inglés "The Beatles". Abrieron "The Popjazzer", para seguir con la "Banda San Marcos", "Son Bigoteaos", "Stereotipos", "Radio Quimera" y "Soul Cream". El variado show musical culminó con de "The Vitos", conjunto santiaguino que realizó un homenaje a los talentosos y reconocidos músicos de Liverpool. Un cierre redondo para este gran evento que reunió a la familia, en sus tres días de realización.

El alcalde Luis Berwart se mostró muy contento y satisfecho con la realización de este gran evento. "Se hizo un gran esfuerzo, por parte del municipio y el concejo municipal, para tener una Feria AGA 2018 de primer nivel. Pudimos disfrutar de un show musical con diversos artistas de renombre y como es de costumbre, otorgando el espacio a las bandas y conjuntos locales", manifestó./

