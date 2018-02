Voraz incendio afectó a restaurantes en Pichilemu

Una vez en el lugar se pudo contatar que se trataba del Restorant Donde Esau el que estaba siendo consumido por las llamas. hasta el lugar concurrieron todas las unidades de bomberos de Pichilemu y de la segunda compañia de Cahuil, luego de 20 minutos de combate del siniestro este se propago hacia el costado izquierdo afectando al Restorant Pepe Cuervo,

Luego de una hora de intenso trabajo bomberil la situacion pudo ser controlada, no hay seguros comprometidos, colaboraron camiones algibes del municipio y el Fundo San Antonio de PetreL, ademas un gran contingente de Carabineros ya que a esa hora eran cientos los jovenes que salian de la playa en estado de ebriedad, gritando improperios a Bomberos y Carabineros, ya que segun ellos no actuaban con rapidez en el control de la situacion, hubieron cuantiosos daños y no se registran lesionados.

