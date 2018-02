Por un avance en efectivo podría terminar pagando el doble

El director Nacional (S) del SERNAC, Andrés Herrera, explicó que "Para todos los consumidores que están pensando en la alternativa de un avance en efectivo y así financiar los gastos extras producto del inicio de un nuevo año escolar, lo primero es evaluar si realmente lo necesitan y su capacidad de pago. Si está decidido, el llamado es a cotizar ya que existen amplias diferencias en los costos totales".

¿Qué es un crédito?

Es una operación mediante la cual una institución financiera entrega una cantidad de dinero a un consumidor, quien debe pagarla en un momento distinto y en un plazo determinado (por ejemplo, cuotas mensuales), incluyendo la suma de dinero que resulte de la aplicación de una tasa de interés establecida al momento de su contratación.

¿Qué es una tarjeta de crédito?

Es un instrumento plástico o cualquier dispositivo físico, electrónico o informático que permite a su titular o usuario, adquirir bienes y servicios a crédito o bien recibir adelantos de dinero en efectivo, disponiendo de un cupo de crédito otorgado por el emisor (Bancos, Retail, Cooperativas de ahorro y crédito).

Principales resultados en avances en efectivo:

El estudio se realizó en base a un avance de $200.000, a través de una tarjeta de crédito, en 12 cuotas, comparando el Costo Total del Crédito (CTC) que incluye los intereses, impuestos y comisiones en general.

Como ejemplo y comparando entre instituciones, un consumidor puede terminar pagando desde $212.046 (tarjeta Visa Dorada Banco Falabella), hasta $454.590 (Hites, retail), esto es, una diferencia de $242.544, lo que equivale a un 114% entre el más económico y el de mayor valor.

En relación a cada sub-mercado, de acuerdo a los resultados, el análisis detectó que en las tarjetas de crédito relacionadas al retail, un consumidor puede terminar pagando (CTC) desde los $236.571 con la tarjeta CMR Falabella (tradicional/Visa/MasterCard) hasta los $454.590 con la tarjeta Hites. Es decir, una diferencia de $218.019, lo que representa un 92% más respecto del menor valor en este submercado.

En el caso de la banca, el CTC varía entre los $212.046 en el banco Falabella (Visa Dorada) hasta los $372.954 en el banco Security (Mastercard One), con una diferencia de $160.908, lo que representa un 76% más respecto del valor más bajo.

En la cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch, el CTC varía, entre $212.883 y los $268.592. La diferencia se debe principalmente al tipo de contratos (previos al 26 de noviembre del año 2014 o posteriores al 26 de noviembre de 2014).

Cobros por avance en efectivo.

Los consumidores deben saber que algunas entidades financieras cobran, además del interés, una comisión o monto adicional, al realizar un avance en efectivo en cuotas. Según el análisis realizado por SERNAC, dichas comisiones pueden ascender hasta los $103.729, como ocurre con la tarjetas del retail Hites.

Principales resultados de compras en cuotas:

En este ítem, el estudio se realizó en base a una compra de $200.000, a través de una tarjeta de crédito, en 12 cuotas, comparando el Costo Total del Crédito (CTC) que incluye los intereses, impuestos y comisiones en general.

Acá los resultados arrojaron que el crédito de menor y mayor valor fue en las instituciones bancarias. En este submercado, al comprar por un monto de $200 mil a pagar en 12 cuotas, un consumidor podría pagar desde $208.022 Banco Falabella (tarjeta Visa Dorada) hasta $368.125 Banco Security (Mastercard One). Esto es, una diferencia de $160.103 o un 77%, entre ambas opciones.

En las tarjetas de crédito relacionadas al retail, sumando impuesto, comisiones e intereses, el costo total más bajo a pagar es de $232.166 CMR Falabella (Tradicional/Visa/Mastercard) hasta los $350.861 con tarjeta Hites, con una diferencia de $118.695, es decir, un 51% respecto del menor valor.

En la cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch, el CTC varía, entre $212.883 y los $266.392, al igual que en el avance en efectivo, la diferencia se debe principalmente al tipo de contratos (previos al 26 de noviembre del año 2014 o posteriores al 26 de noviembre de 2014).

Dos tarjetas de crédito cobran comisión por comprar en cuotas: Consorcio Tarjetas de Crédito, quienes cobran UF 0,2 por transacción, y la tarjeta Corona, que en sus tarjetas emitidas hasta el 3 de agosto de 2015 cobra $3.137 por compras en vestuario y $7.303 por compras en su línea hogar.

¿Es más conveniente pedir un avance en efectivo o comprar en cuotas usando la tarjeta de crédito?

Al considerar el costo total del crédito (CTC) mínimo y máximo de un avance en efectivo por $200.000 a 12 meses, con el costo de una compra por el mismo valor y plazo, utilizando en ambos casos la misma tarjeta de crédito, en general resulta más económico realizar una compra en cuota con tarjeta que un avance en efectivo.

Además de las comisiones específicas de la operación por avance en efectivo o compras en cuotas, existen otros gastos asociados a las tarjetas de crédito, los que son denominados por las entidades financieras como gastos de mantención y/o administración. Según los tarifados de las entidades analizadas, estas pueden ir desde los $0 hasta los $125.648 anuales (Banco Security Mastercard One).

Para conocer en detalle este estudio y una serie de recomendaciones para el mejor uso de las tarjetas de crédito, visite

RECLAMOS:

Con respecto a los reclamos, durante el año 2017, el Servicio Nacional del Consumidor recibió 26.948 quejas contra bancos, tarjetas del retail y cooperativas de ahorro y crédito sobre este producto financiero. Los principales motivos fueron: cobros indebidos (51,74%), cobranza extrajudicial que no corresponde (15,74%) y dificultades con la ejecución de la tarjeta (7,01%).

De los casos tramitados y cerrados, un 56.3% fue acogido por la empresa, un 42.7% no fue acogido y un 1% no fue respondido.

En lo que va de este 2018, los reclamos en estos submercados suman 2.550, siendo los principales motivos: no reversar cargos mal efectuados (15.25%), no se reconoce deuda (6,3%) y consumidor no reconoce transacción por clonación o suplantación (6%).

De los casos tramitados y cerrados, un 51.9% fue acogido por la empresa, un 47.9% no fue acogido y un 0.2% no fue respondido.

ACCIONES:

El Servicio ha realizado diversas acciones de protección en defensa de los consumidores en este submercado, entre ellas, se han iniciado 3 Juicios colectivos, contra las empresas Dijon, Corona e Hites por cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, y cobro de comisiones improcedentes.

Además, se han llevado a cabo 2 mediaciones colectivas, una con la empresa CAT Administradora de Tarjetas S.A (Cencosud), referente a cláusulas abusivas en su contrato de adhesión, y falta de información veraz y oportuna respecto del Cobro de Comisiones, y otra con CAR S.A (Ripley), por cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión y por falta de información a los consumidores en refinanciamiento vía telefónica.

Anexo:

DERECHOS Y DEBERES:

• Al momento de contratar una Tarjeta de Crédito, es un deber de los proveedores proporcionar información veraz y oportuna a los consumidores.

• Es deber de los consumidores informarse responsablemente, lo que también implica el conocimiento de las comisiones que se cobrarán.

• El consumidor tiene derecho a conocer la Carga Anual Equivalente (CAE) y el Costo Total del Crédito (CTC).

• Los seguros que le ofrezcan son voluntarios, por lo que puede contratar una Tarjeta de Crédito sin contratar un seguro ofrecido.

• Los requisitos para acceder al crédito deben estar publicados al cliente, y deben se objetivos para todos los consumidores.

• En caso que se le rechace la apertura de la Tarjeta de Crédito, ésta sólo puede fundarse en las causales objetivas previamente publicadas.

• Se le debe entregar una hoja de resumen del contrato.

• En caso de robo, hurto o extravío de la Tarjeta de Crédito, la institución financiera deberá tener disponible un servicio de bloqueo de manera gratuita y permanente, para estos efectos.

• Le deben respetar los términos y condiciones de su contrato, por lo que está prohibido que por el cambio o renovación del plástico (Tarjeta de Crédito), modifiquen las condiciones con las que contrató el servicio.

• Tiene derecho a conocer la liquidación de toda la deuda que usted tenga por uso de su Tarjeta de Crédito, a su solo requerimiento.

• Tiene derecho a terminar anticipadamente el contrato, sin expresión de causa, siempre y cuando no mantenga deuda con el proveedor.

• Tiene derecho a que se le informe pormenorizadamente de todos los cobros realizados./

