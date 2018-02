La feria de artesanía, gastronomía y antigüedades se toma este fin de semana de San Fernando

En ese contexto, es que la mañana de este martes se llevó a cabo un punto de prensa encabezado por el alcalde Luis Berwart, junto con los concejales Marta Cádiz, Alejandro Riquelme, y la encargada de la Casa de La Cultura, Fabiola Díaz; quienes informaron a la prensa sobre todos los pormenores y detalles de esta gran fiesta local.

"Estamos muy contentos de poder dar este puntapié inicial a la Feria AGA 2018, que nuevamente estará destinada a la familia. Contaremos con grandes artistas locales y de renombre nacional como Marcos Llunas, Tommy Rey, Fusión Humor y Tu Vicio. Hacemos la invitación a todos nuestros vecinos para que puedan disfrutar este gran evento, con responsabilidad y que cuidemos el entorno", expresó el alcalde Luis Berwart.

El jefe comunal manifestó además que "Queremos hacer extensiva la invitación a que vengan a visitar esta feria. Para ello, nos hemos preocupado de contar con la seguridad adecuada, comedores para que puedan consumir los productos sin problemas, circuito cerrado de televisión, diversos expositores en artesanía, gastronomía y una exposición de antigüedades que reúne el patrimonio local desde el Valle hasta La Cordillera".

UNA FIESTA PENSADA PARA TODAS LAS EDADES

Como es de costumbre, el evento contará con grandes sorpresas, comenzando el viernes 23 de febrero a las 20:00 horas con la gran inauguración, oportunidad, donde se presentará el "Club de Cueca Los Copihues". Después será el turno de "Banda Tributo", "Evolha" y "Wakeñ". El humor estará a cargo de "Fusión Humor", para cerrar la jornada con los éxitos de "La Sonora de Tommy Rey", que hará bailar a todo el público con sus clásicos como "Daniela", "Esa Malvada", "Se murió Tite", entre otros.

El sábado 24, los encargados de abrir la jornada será el grupo "Ancestrales", para continuar con las Cuecas Bravas de "Los Lachos" de Nancagua, la Música Latinoamericana de "Ayekafe" y las rancheras de "Juan Vejar". Como plato de fondo tendremos la presentación del reconocido cantante y compositor español Marcos Llunas, para finalizar con la banda tropical "Tu Vicio".

El último día de feria será el domingo 25, con la puesta en escena de diversos artistas locales como "The Popjazzer", "Banda San Marcos", "Son Bigoteao", "Stereotipos", "Radio Quimera" y "Soul Cream". La fiesta la cerrará "The Vitos", grupo santiaguino que realiza un homenaje a The Beatles.

En cuanto a los productos, se contará con expositores en artesanía, antigüedades con una exposición de "Valle a Cordillera", citronetas, colección de monedas y billetes. Habrá una variada gastronomía, repostería, cervezas artesanales, entre otros productos./

