Entregan recomendaciones sobre turismo consciente en el Lago Rapel

En el lugar, la Seremi del Medio Ambiente de O'Higgins, Giovanna Amaya, destacó la importancia del proyecto de ley impulsado par la Presidenta Michelle Bachelet que prohíbe la entrega de bolsas plásticas por parte del comercio en las 102 comunas costeras de Chile, iniciativa que se espera, se extienda a todas las comunas del país: "Necesitamos crear conciencia sobre el gran daño que estamos provocando a nuestro planeta, no olviden que una bolsa plástica se demora 400 años en degradarse y nosotros le damos un uso de no más de 15 o 30 minutos, por eso estamos hoy aquí, en este hermoso lugar, invitándolos a "desplastificarse", a volver a la bolsa de género que tanto ayuda a nuestro medio ambiente y lo hacemos con el lema, "No me olvides, soy buena tela"", aseguró la autoridad ambiental.

Cabe destacar, que el cuidado ambiental es un lineamiento clave que también impulsa Sernatur, considerando que los destinos de O'Higgins se han visto bastante concurridos durante este verano. En comparación a la temporada estival 2017, la Dirección Regional de Turismo indica que, durante el mes de enero 2018, se registró una variación positiva a diferencia de la medición del mismo período del año anterior en el destino Lago Rapel, apuntado así un 55,8% de tasa de ocupación. Por lo tanto, es de vital importancia el compromiso de los turistas para el desarrollo de mejores prácticas sustentable, en destinos, servicios turísticos, o en comunidades que de una u otra forma su subsistencia depende del turismo.

En mención a lo anterior el director regional de Sernatur, Jorge Espinoza Bustos, indicó que: "Si bien nos alegra enormemente que todos los años nos visiten más turistas, anhelamos que éstos sean responsables y que su presencia no genere un impacto negativo en el entorno. A lo largo del tiempo ha quedado demostrado que poseer un conocimiento certero y reflexivo de la actividad turística engrandece a la Región por medio de conductas de cuidado y preservación de nuestro patrimonio cultural y recursos naturales, reconociendo así que esto es tarea de todos y cada uno de nosotros debe trabajar para que ello se logre".

Por otra parte, los turistas valoraron la presencia de las autoridades en la zona, tal como lo señaló Mauricio Flores, quien junto a su familia, viajó desde Viña del Mar para disfrutar del Lago Rapel: "Todavía falta mucha cultura, tenemos que cuidar los espacios como éste, nosotros por ejemplo con mi señora, no usamos las bolsas de plástico, ni botamos basura en lugares no autorizados, pero falta más compromiso, por eso es bueno que se hagan este tipo de campañas y que hoy estén las autoridades, porque esto es responsabilidad de todos", señaló./

