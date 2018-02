La higiene y manipulación de los alimentos, es clave para no pasar un mal rato durante en verano

Dentro de los factores que inciden en el desarrollo de enfermedades gastrointestinales en época de verano están:

- Inadecuada higiene de manos

- Consumo de agua de la llave en otro lugar

- Romper la cadena de frío de los alimentos

- Mala desinfección y lavado de frutas y verduras

- Aumento del consumo de los alimentos crudos

- Exposición a aguas recreativas (piscinas)

Es por esto que la Nutricionista del Hospital Santa Cruz, Jocelyn Moreno, recomienda no exponernos a los riesgos de desarrollar una enfermedad gastrointestinal, teniendo en consideración la adecuada higiene de manos, con agua potable y jabón, si van a salir a un lugar lejano consumir agua embotellada y no de la llave, mantener refrigerado los alimentos que son fáciles de perecer como huevos, mariscos, carnes, entre otros; lavar y desinfectar frutas y verduras, en especial las que provienen de ras de suelo, cocer adecuadamente los alimentos y no ingerir agua de la piscina lo que le ocurre frecuentemente a los niños, concluyó la profesional.

Siguiendo estas recomendaciones usted aumenta la probabilidad de que estas vacaciones las disfrute al máximo junto a su familia y seres queridos./

