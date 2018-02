CGE colabora y participa en curso CERT de ONEMI en Paredones

Alrededor de 30 participantes, entre ellos dirigentes vecinales, bomberos, carabineros funcionarios municipales y otros, recibieron conocimientos de prevención y control de incendios, atención pre-hospitalaria en escenarios de desastre, búsqueda y rescate superficial, y conocimientos sobre riesgos eléctricos, módulo dictado por Pablo González Jefe de Construcción de Obras de CGE Zona O´Higgins.

El Gerente de Instituciones y Comunidades de CGE, Juan Carlos Oliver Pérez indicó que "Los integrantes de este CERT son claves para entregar una primera respuesta ante emergencias, son líderes y agentes multiplicadores en crear a la vez una cultura preventiva, y nosotros como empresa estamos muy contentos de apoyar esta actividad", afirmó.

Por su parte, la Directora Regional de la Onemi, Alejandra Riquelme, señaló que este curso de tres días, buscó capacitar personas de la comunidad e instituciones, para que estén preparadas y conozcan las tareas a desarrollar al momento de la ocurrencia de una emergencia o un siniestro, como por ejemplo un incendio forestal.

La presidenta de la unión comunal de juntas de vecinos de Paredones, Norma Univazo también se refirió a este programa de Onemi agradeciendo la invitación a formar parte de este grupo: "Estoy feliz nunca me imaginé lo importante que era participar en este curso. He aprendido mucho y me siento capacitada junto a mis compañeros para enfrentar una emergencia", indicó.

La tarde del domingo, gracias a esta alianza público privada, se realizó la ceremonia de certificación, formalizando así la creación del grupo CERT en Paredones, donde cada integrante cuenta hoy con las aptitudes para reconocer una emergencia, responder ante dicha situación y recuperarse de ella./

