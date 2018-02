Investigación de académico de UOH es publicada en prestigiosa revista internacional

Hay múltiples factores para determinar las razones de estos resultados. Sin embargo, uno de estos planteamientos se debe a la distracción en actividades escolares como, por ejemplo, la capacidad de mantener la atención selectiva y, a su vez, los estímulos auditivos que pueden haber en un aula que pudieran constituir elementos distractores.

El artículo "Difference in PerseverativeBErrorsduring a Visual Attention Taskwith Auditory Distractors in Alpha-9 Nicotinic Receptor Subunit Wild Type and Knock-Out Mice", supervisado por el académico del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de la Universidad de O'Higgins, Dr. Gonzalo Terreros, fue publicado por la prestigiosa revista científica Frontiers in Cellular Neuroscience.

La investigación analizó las respuestas reiterativas y anticipadas en un modelo de atención visual, en presencia de distractores auditivos en ratones que carecen de un receptor específico en la cóclea (parte del oído interno que alberga en su interior el órgano de Corti, responsable de la audición), la cual se relacionaría con la capacidad de poder evadir estos distractores auditivos centrándose en una prueba de atención visual.

Los resultados mostraron que los roedores que tienen este receptor, presentan un mayor número de respuestas perseverativas, lo cual puede relacionarse con efectos relacionados con la motivación para percibir una recompensa y, por otro lado, una mayor impulsividad en ratones que carecen el receptor, lo que se podría relacionar con la inhabilidad para evadir el distractor auditivo.

Gonzalo Terreros indicó que en la investigación: "Pudimos aproximarnos a entender cómo funcionan estos receptores, y a su vez cómo se regula su funcionamiento, permitiendo a futuro desarrollar, por un lado, terapias farmacológicas para enfermedades que se han relacionado con el funcionamiento del eferente auditivo, tales como traumas acústicos, déficit atencional, mutismo selectivo, entre otras y, por otro lado, conocer qué elementos pudieran interferir o afectar el funcionamiento de este".

"En este artículo, a través de varios experimentos, pudimos demostrar que la presencia de ese receptor, que corresponde a la vía mandatoria final del sistema eferente auditivo, es fundamental para la función de éste, ya que se había postulado la capacidad de evadir estímulos auditivos cuando estos son presentados como distractores en una prueba que requiere atención visual, sin embargo, esta idea no había sido demostrada en una prueba conductual diseñada para estos fines. Por tanto, pusimos de manifiesto que efectivamente este receptor tiene un papel importante en la atención", agregó./

