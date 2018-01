Avanzan obras para surfistas y deportistas náuticos en Matanzas

El proyecto es desarrollado por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y considera también la intervención del sector Caletilla en la comuna de Pichilemu. Su inversión superó los 630 millones de pesos.

Luego de recorrer las faenas y constatar su avance, el Intendente enfatizó en el impacto que tendrán. "Esta iniciativa permitirá que los deportistas cuenten con una buena estructura para desarrollar sus actividades e incrementará la calidad del turismo en nuestra región. Agradecemos este proyecto del MOP, que es parte de otras importantes obras del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en esta zona y a la comunidad que permitió realizarlo", señaló.

Las obras consideran la intervención de 275 m2, en los que se instalará un sombreadero, un rack para tablas de surf, una baranda para secado de trajes, duchas, una rampa de acceso universal, iluminación fotovoltaica, y una explanada multiuso.

"Se trata de un trabajo que fue conversado con los vecinos de Navidad y que en su desarrollo recibió las ideas, comentarios y alcances de quienes en definitiva serían los usuarios de la obra. Desde esa labor, estamos muy conformes con el proyecto que ejecutamos porque representa fielmente el sentir de la comunidad", puntualizó la seremi de Obras Públicas, Natalia Sánchez.

Al ser consultado por las características del proyecto y el beneficio que entregará a los deportistas y aficionados a las actividades acuáticas, Sebastián Silva, dueño de la Escuela de Surf OMZ e integrante del Club de Surf de Matanzas, señaló que "Todo lo que se hace en desarrollo del surf es bienvenido. Antes había una tarima más pequeña que como club utilizábamos harto para los eventos y ahora con este proyecto tendremos una más grande, con duchas, sombrillas y otras cosas, también para los turistas que vienen a disfrutar de nuestra ola".

Opinión compartida por Mariana Lombardo, turista argentina y surfista. "Me parece buenísimo, creo que Matanzas tiene un potencial turístico muy fuerte que aún falta explotar y esto es parte de lo que se puede llegar a hacer. Me quedo aquí hasta fin de mes y recomendaría volver acá, ya que me encantan las condiciones que se dan, son geniales".

La obra presenta actualmente un 35% de avance y se proyecta su término para fines de marzo./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.