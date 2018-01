Jóvenes de justicia juvenil recibieron certificado en "Soldadura Básica"

Los jóvenes que se capacitaron cumplen sanción en el sistema medio libre, permitiéndoles postular a trabajos, donde se soliciten conocimientos como los que adquirieron en el curso.

Uno de los certificados, Robinson, señaló que "Esta es la primera capacitación en la que participo y me pareció súper buena, porque uno aprende muchas cosas. Es una oportunidad que no se da en cualquier lado. Esto me servirá para buscar trabajo, para emprender en algo bueno, no en cosas malas. Además, los profes (sic) ponen harto de su parte, fueron positivos con nosotros, si algo no nos resultaba, tenían paciencia para enseñarnos otra vez hasta que nos salía".

El director regional del Sence, Cristian Pavez, destacó la alianza intersectorial con Sename: "Esto es muy valioso y quiero destacar el trabajo que hemos hecho en los cuatro años de Gobierno de la Presidenta Bachelet, y la posibilidad de otorgar oportunidades a todas las personas de la región, especialmente los jóvenes que están bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Ellos también deben ser objeto de preocupación nuestra, y que Sename nos dé la oportunidad de colaborar en la reinserción social, es esencial. Espero que la alianza se mantenga en los próximos años, dando continuidad al desarrollo regional".

Por su parte, la coordinadora de la Unidad de Justicia Juvenil de la dirección regional, Lorena Briones, felicitó a los jóvenes que concluyeron la capacitación, destacando el avance que demostraron durante la ejecución del curso y el compromiso que adquirieron y cumplieron desde el inicio de las clases./

