"Quiero Mi Barrio" de Chimbarongo ayuda a familias a mejorar sus viviendas

Positivas han sido las noticias que ha tenido Chimbarongo en materia de vivienda las últimas semanas. Además de la entrega de las 123 casas de la villa Jardines del Porvenir, ahora se sumó el anuncio del mejoramiento de 231 hogares, en esta oportunidad, gracias al programa "Quiero Mi Barrio" del Minvu. Las obras que se llevarán a cabo son cambio de cubiertas y cielos, instalaciones eléctricas, aislación térmica y pintura de fachada.

Los vecinos se reunieron con el Seremi del ramo, Hernán Rodríguez, y el alcalde de la comuna, Marco Contreras, ocasión en la que recibieron esta noticia. Sergio Silva, representante del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), agradeció las gestiones realizadas. "Este barrio tiene cerca de 48 años de existencia, donde hemos vivido muchas emociones. Este es un barrio de lucha, de gente esforzada que cada día quiere superarse y mejorar su calidad de vida. Por eso hoy estamos muy contentos porque podremos arreglar nuestras casas. Muchos años nos costó postular y fue con la llegada del "Quiero Mi Barrio" que todo fue más fácil. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este sueño, haciéndonos partícipes de todas las decisiones que se tomaron", señaló.

El programa "Quiero Mi Barrio" fue creado en el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y en la actual administración fue perfeccionado. En este contexto, el Seremi del Minvu destacó que "Una de las mejoras que la gente más pedía era poder arreglar las casas, lo que no estaba incorporado en el programa. Por eso, uno de los aspectos que se modificó en la presente gestión fue incorporar la estrategia habitacional, es decir, se hace lo mismo que se hacía antes, pero se suman subsidios destinados a los barrios del programa".

Hernán Rodríguez también destacó otras virtudes del programa gubernamental. "Lo principal de esto es que se hace con los vecinos, no lo hacen los profesionales encerrados en un escritorio por muy inteligentes y capaces que ellos sean. Desde el principio se dijo que no se iba a hacer nada que la comunidad no haya aprobado, porque quienes viven aquí son los que conocen más las necesidades y saben qué es primero y qué después", apuntó.



OTROS BENEFICIADOS

Además de la comunidad de Chimbarongo, 43 familias del barrio Nororiente de Rengo también fueron beneficiadas con estos subsidios de mejoramiento. Es así que vecinos de la Villa Jardín, Villa Deseada y Villa Gabriela Mistral podrán obtener obras como cambio de cubiertas e instalaciones eléctricas, revestimiento de exterior de estuco, mejoras en los baños, pavimentos y ventanas, instalación de paneles solares, entre otras./

