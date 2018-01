Escuela Matancilla de Litueche finalizó proyecto FPA de reciclaje

El principal objetivo de este proyecto fue favorecer un aprendizaje presencial del medio ambiente, que permitiera desarrollar en los alumnos y alumnas una actitud de amor y respeto, contribuyendo a la vez, a la preservación y sustentabilidad de la comuna, iniciativa que logró incorporar a toda la comunidad educativa.

"Fue un desafío grande, es un trabajo arduo, nunca pensamos todo el trabajo que debíamos realizar, tuvimos que hacer readecuaciones, pero lo más significativo, es lo que queda en los niños, primero fue juntar el Pet para reciclaje, y crear el hábito, que hoy ya es parte de ellos, y eso es lo que queremos incentivar en otras escuelas", aseguró el director de la Escuela Matancilla, Nelson Quiroz, quien agregó: "Esto está recién comenzando, pero ya tenemos un punto verde en la comuna que es nuestra Escuela, ya hay señaléticas que lo indican, y nos sentimos muy gratos y orgullosos, principalmente por el apoyo de los padres y apoderados, junto a los niños, que siempre fueron fundamentales en la ejecución exitosa de este proyecto".

Por su parte, la Seremi del Medio Ambiente de O'Higgins, Giovanna Amaya, destacó el trabajo realizado por la comunidad: "Es muy reconfortante ver como niños, jóvenes y adultos se unen por una misma causa, que finalmente nos favorece a todos. Esto es justamente el legado que nos deja el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, un trabajo conjunto, donde todos somos importantes y que nos permite mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, con conciencia ambiental, con acción y resultados exitosos como los que hoy vemos acá en la Escuela Matancilla", aseguró la Autoridad Ambiental.

Cabe destacar que el proyecto antes mencionado, fue el único que se adjudicó el concurso "Recicla en Tu Escuela", de la región creado como parte de la celebración de los 20 años de los FPA, beneficio que aprovecharon en su totalidad los alumnos del establecimiento: "Trabajamos mucho, entre todos, y nos sirvió para limpiar el planeta, porque si no cuidamos el planeta no hay vida. Nosotros no sabíamos de reciclaje hasta que hicimos este proyecto y aprendimos mucho, por eso le diría a todos los otros colegios que reciclen, porque reciclar es vida", aseguró Esteban Silva González, alumno de Sexto Básico de la Escuela Matancilla de Litueche./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.