Cambio de mando en Regimiento Colchagua

En el acto, que tuvo lugar en el patio de honor de la unidad militar asumió como nuevo Comandante del glorioso Regimiento Colchagua, el teniente coronel Álvaro Salazar Jara en reemplazo del coronel Andrés Nogueira Espinoza, quien por disposición del alto mando institucional fue trasladado a la Región Metropolitana.

La ceremonia fue encabezada por el Comandante en jefe de la Segunda División Motorizada, general Carlos Novoa Vergara y por el gobernador de la provincia de Colchagua, Luis Barra Villanueva, contando además con la presencia del alcalde de San Fernando, Luis Berwart Araya y otras autoridades y jefes de servicio, además de invitados especiales.

"Es un tremendo desafío que voy asumir con la mayor de las responsabilidades y con un gran compromiso de seguir trabajando en la misma senda que lo hizo mi coronel Nogueira cumpliendo los tres ejes, defensa, apoyo a la comunidad y ejército en sociedad. Estoy muy feliz por este nuevo desafío y muy contento de llegar a San Fernando", precisó el nuevo Comandante del Regimiento Colchagua, coronel Álvaro Salazar.

Por su parte, el coronel Andrés Nogueira indicó que el hecho de haber estado al mando de un Regimiento tan importante e histórico para nuestro país, constituye un tremendo privilegio y satisfacción el poder haber estado trabajando con todos los soldados, autoridades y comunidad de toda de esta zona y la provincia de Curicó.

"Tuvimos que enfrentar grandes desafíos y situaciones complejas como fueron las catástrofes originadas por los incendios forestales de enero y febrero del año pasado. Sin embargo con nuestro Regimiento y autoridades pudimos salir adelante. No me queda más que agradecer a todo el personal de la unidad por su gran lealtad y compromiso así como también a las autoridades terminó diciendo el ex comandante que ahora fue trasladado a Santiago para cumplir labores en la jefatura del estado mayor del ejército./ (R.S.H.C.)

