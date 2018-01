Comenzaron Colonias Hno. Raúl Figueroa en colegio Marista de San Fernando

Con el compromiso de siempre y el sello solidario acostumbrado, comenzaron este martes 2 de enero las Colonias Maristas de Verano Hno. Raúl Figueroa ISF 2018, en el cual se reciben a 150 niños y niñas de las poblaciones O´Higgins y San Martín de San Fernando, quienes serán acompañados por el equipo coordinador, a cargo del profesor José Vásquez y de cerca de 60 voluntarios, entre los cuales hay alumnos (as), ex alumnos (as) y amigos de otros colegios, que se han sumado a esta cruzada solidaria que se ha instalado en el corazón de la comuna por más de 35 años.