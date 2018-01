Javiera Bustamante; Del Liceo Neandro Schilling a la Universidad de Chile

¿Cómo fue tu paso por la educación municipal sanfernandina?

Todo comenzó en la Escuela Olegario Lazo Baeza, donde estudie desde kínder a octavo básico. Allí me hice de importantes amigos que hasta el día de hoy mantengo. Ese colegio me marcó mucho, ya que tuve profesores que me entregaron una formación sólida que me permitió enfrentar la Enseñanza Media de muy buena manera.

Posteriormente ingresaste al Liceo Neandro Schilling. ¿Qué nos puedes contar de eso?

La primera vez que crucé la puerta de acceso del Liceo estaba muy nerviosa, ya que no conocía a nadie, y estar en un colegio tan grande me dio un poquito de susto. Sin embargo, después del primer mes, ya tenía un grupo de grandes amigas como la Cory Donoso, Carolina Jara, Laura Galaz y Lisette Flores. Con ellas tenemos una especie de "Club de Lulú", donde nuestro objetivo principal era sacarnos buenas notas y pasarla bien.

Diste una muy buena PSU y saliste con excelentes calificaciones de la Enseñanza Media, siendo la mejor egresada de la educación pública en la región de O'Higgins. ¿Cuál es la responsabilidad del Liceo en eso?

El Liceo Neandro Schilling tiene muy buenas profesoras y profesores que me entregaron las herramientas necesarias para poder obtener buenas notas en la Enseñanza Media, egresando con un promedio 6,8 de primero a cuarto. Allí tuve muy buenos docentes como Marcela Quilodrán, que me hacía lenguaje en segundo medio, el profesor Mario Saavedra que me hizo matemáticas, al igual que Jaime Bozzo, y la profesora de física Ariela Román.

¿Y cómo te fue en la PSU?

No me fue mal. Saqué 729 puntos en Lenguaje, 689 en Matemática, 716 en Ciencias y 630 en Historia. Ese puntaje, más el buen promedio de notas con que egresé del liceo, me permitirán cumplir mi sueño de estudiar Ingeniería en Plan Común en la Universidad de Chile. Eso hace que me sienta orgullosa de haber salido del Liceo Nenadro Schilling, donde encontré mi verdadera vocación y el gusto por las matemáticas y por la ciencia.

¿Cómo estuvo el desayuno con la Presidenta?

Ella (la Presidenta) nos felicitó a todos, es súper simpática y muy cercana. Me sorprendió que se dieran el tiempo de hablar con cada uno de nosotros.

¿Quiénes componen tu familia?

Mi madre es Soledad Romero, dueña de casa, y mi padre Marcelo Bustamante, quien trabaja como temporero. Además tengo tres hermanos Tatiana de 9 años, Diana de 4 y Fabián de 1 año. Vivo con toda mi familia en el callejón Los Naranjos, ubicado en el sector rural sanfernandino de Lo Carreño, donde la vida es muy tranquila y nunca pasa nada.

¿Qué te dicen en la familia por tus logros?

Se sienten muy orgullosos de mí, ya que seré la primera en ir a la Universidad, algo que se veía como muy difícil.

¿Qué les dirías a los jóvenes de San Fernando que no se creen el cuento?

Le pediría que entreguen lo mejor de ellos y se esfuercen por lograr sus objetivos. Si uno no hace las cosas, nadie las hará por uno. Eso es algo que debemos tener clarito./

