Escuela de verano para alumnos con sobrepeso y obesidad

El martes recién pasado, en el Complejo Patricio Mekis, el municipio dio el vamos a la escuela que hasta fines de enero atenderá a estudiantes de prekínder a tercero medio de los colegios René Schneider, España, Isabel Riquelme, Manuel Rodríguez,

Eduardo De Geytery Jean Piaget, y de los liceos Diego Portales, Jorge Alessandri y Simón Bolívar, quienes, de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, asisten a jornadas deportivas y recreativas que apuntan a mejorar su salud, contribución que ha sido muy bien recibida por los beneficiarios.

"Desde que participo, he bajado 5 kilos, y ahora estoy en la escuela de verano porque nos enseñan a hacer deporte. He aprendido que es importante cuidar mi salud y alimentarme adecuadamente", dijo Isidora Lucero, alumna del Colegio René Schneider.

En tanto, Deymon Molina, del Colegio España, señaló que para él ha sido muy importante: "Porque he aprendido que debo hacer actividad física y aumentar el consumo de frutas y verduras. Me he sentido muy bien y ha sido súper entretenido hacer deporte".

Programa que también ha sido valorado por los apoderados, quienes lo han destacado como un espacio fundamental. "Mi hija nació con sobrepeso, entonces para mí era muy importante que asistiera, y estamos felices como familia (...) Es maravilloso que el municipio haya creado esta instancia ya que no todos los padres contamos con dinero para pagar un gimnasio o un plan de salud", indicó Paulina Fuentes, apodera del Colegio España.

La iniciativa, impulsada por el alcalde Eduardo Soto, es parte del plan que desde mayo efectúa la Corporación Municipal, mes en que realizó una evaluación referente al estado nutricional de los alumnos, a quienes actualmente está atendiendo.

"En Chile, los índices de obesidad infantil son dramáticos. El 50 por ciento de los niños de primero básico tiene obesidad. Es por ello que como municipio estamos desarrollando este plan y el próximo año ampliaremos la cobertura, ya que el objetivo del alcalde apunta a la formación, la educación y motivar a los padres y niños", explicó el director de la División de Educación de la Corporación Municipal de Rancagua, Víctor González.

"Hemos hecho encuestas, donde hemos visto que los padres y alumnos han tomado conciencia acerca de la gravedad de la obesidad. Entonces, si seguimos con estos planes de salud, educación, prevención y alimentación sana, iremos logrando mayores avances", agregó el director.

Cabe señalar que esta iniciativa municipal trabaja de manera integral con los profesores, apoderados y alumnos, ya que en el caso de los padres, se les educa a través de charlas y talleres, así como también los docentes son capacitados en alimentación saludable, rendimiento escolar, Ley de Etiquetado y actividad física./

