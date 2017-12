Alcalde de San Fernando destacan el desempeño de alumnos de la cuidad en la PSU 2017

Un distendido desayuno fue el que compartieron la mañana de este jueves 28 de diciembre el Alcalde Luis Berwart y el Concejo Municipal en pleno, junto a los tres alumnos de la comuna que se destacaron a nivel nacional en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2017, y quienes asistieron con sus familias.

Carolina Oyarzún Ramírez obtuvo doble puntaje nacional en Ciencias y Lenguaje, consiguiendo además el mejor promedio nacional para el proceso 2018, con nota seis nueve. También estuvo presente Alberto Jiménez García, quien logró un notable desempeño en la prueba de Historia con uno de los puntajes más altos y Javiera Bustamante Romero, destacada por obtener el mejor rendimiento de la sexta región, de todos los estudiantes egresados de establecimientos municipales.

“Son tres alumnos, tres jóvenes que representan realidades distintas, dos de ellos de un establecimiento particular y otra de uno municipalizado, pero que con el esfuerzo y el sacrificio personal, de sus padres y de sus comunidades educativas, podemos contar hoy con estos logros que dejan bien representada a nuestra querida comuna. Este es un mensaje a los demás jóvenes de que sí se puede”, manifestó el Alcalde Luis Berwart.

En tanto, Carolina Oyarzún Ramírez, ya tiene definido qué estudiar. “Opté por medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile, así que a colocarle todo el empeño del mundo, ojalá no reprobar ramos, terminar y ser feliz”, aseguró.

Con respecto al reconocimiento entregado por el municipio, Oyarzún dijo sentirse importante. “Me he esforzado toda la enseñanza media y que me lo reconozcan acá donde he vivido prácticamente toda mi vida, me fascinó”, expresó.

Por otro lado, Alberto Jiménez García, aseveró que “estoy muy honrado de que la municipalidad me haya invitado a este desayuno, y encuentro que es excelente que nos llamen, ya que es un ejemplo y una motivación para las próximas generaciones que van a enfrentarse a la PSU. Es bonito que te reconozcan por este gran mérito y esfuerzo que hiciste para lograr esto. Quiero estudiar derecho y postulé a la Pontificia Universidad Católica y a la Universidad de Chile”.

Finalmente, Javiera Bustamante Romero, dijo que “estoy súper contenta, ya que nos reunimos con la Presidenta de la República Michelle Bachelet, con el Intendente de O´Higgins Pablo Silva y ahora con nuestras autoridades comunales. Quiero estudiar ingeniería en plan común en la Universidad de Chile”.

