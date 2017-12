CARLITOS, NIÑO DE MIL AÑOS

¿Cómo y cuándo llegaste a trabajar en el Gimnasio Municipal?

De eso ha pasado mucho tiempo. No soy muy bueno para contar los años, pero te puedo decir que son hartos, más de 20. Acá me trajo don Miguel Villa Valenzuela, quien me dio la oportunidad de trabajar cuando presidía la Asociación de Básquetbol de San Fernando, que tenía en comodato el Gimnasio Municipal. En tanto, cuando "El Techado" volvió a manos de la Municipalidad, en la época del Alcalde José Figueroa, él me dejó con contrato indefinido.

Carlos. ¿En qué consiste tu labor en el Gimnasio Municipal?

Trabajo de lunes a viernes, entre las 08:00 de la mañana y a las 15:00 horas, y a veces me toca turno los fines de semana. Hago el aseo del Gimnasio, ya sea barriendo la gradería como los baños y pasillos. Me gusta mucho mi trabajo y agradezco la oportunidad de estar acompañado de la gente de la Oficina del Deporte, que encabeza Carlos Muñoz junto a Carlos Becerra, quienes son muy buenos amigos conmigo, al igual que Gary Araya, Sandra Santana, José Espinoza y la señora Purísima Becerra.

¿Qué es lo primero que haces al llegar al trabajo?

Tomo desayuno y después me pongo a hacer aseo. El tiempo se me pasa rápido, ya que me entretengo mucho junto a mis compañeros de trabajo.

¿Cuál es el deporte que más te gusta?

El vóleibol es mi preferido. Me gusta más que el básquetbol y el fútbol, pero no soy deportista.

¿Quiénes componen tu familia?

Vivo con mi padre en la Población San Fernando, ya que mi madre falleció. También tengo dos hermanos, un hombre y una mujer. Con todos ellos me llevo muy bien y me quieren un montón.

¿Qué estudios tienes?

Estudié en el Cea por las noches. Allí aprendí a escribir, pero leer no sé mucho y me cuesta.

A menudo se te puede ver cuando hay torneos y actividades culturales.

¿Cómo es contigo el público que asiste?

La gente es muy buena y cariñosa. Me saludan y eso me gusta mucho, ya que me llevo bien con todos, al igual que con el Alcalde Luis Berwart y los concejales.

¿Qué haces por las tardes?

Una vez a la semana, los días martes, voy a misa a la Parroquia Cristo Rey, pero como está en remodelación, ahora hacen las misas en la casa parroquial de calle Carampangue. También me gusta ir al mall a comer helado y a ver chiquillas lindas.

¿Cómo encuentras San Fernando?

Me gusta mucho recorrer la ciudad a pie e ir al sector de la línea del tren, claro que ahora estoy esperando que inauguren el Parque Abel Bouchón para ir a pasear y la Piscina Municipal para ir a tirarme un piquero./

Por Emilio Benavides Terzolo

