INDAP y DGA del MOP Sellan convenio para apoyar a la agricultura familiar campesina

Esta colaboración se sustenta en el Bono Legal de Aguas de INDAP que permite la constitución y perfeccionamiento derechos de aprovechamiento de aguas, y la regularización de usos de agua en derechos. Además de asesorías para la conformación de organizaciones de usuarios de aguas, entidades normadas por ley con atribuciones y deberes, que permiten generar un ordenamiento y control interno en la gestión del agua; como también en la capacitación de usuarios y funcionarios de INDAP en materia derechos de aguas.

El director Nacional de INDAP destacó que en 2015 se implementó este convenio y que dado los buenos resultados se ha renovado en el tiempo. "Tenemos un instrumento en INDAP, el Bono Legal de Aguas, que consiste en un fondo para contratar consultorías que tramiten solicitudes, dado que hay una tremenda demanda por agua en el país y que en la agricultura es vital. Para acelerar estos procesos, nosotros hemos renovado esta alianza con la DGA, lo cual nos permite tener un equipo en la DGA trabajando exclusivamente para la pequeña agricultura. En todo Chile el agua es vital, incluso en la zona sur. Antiguamente, en Los Ríos, Aysén y Magallanes el agua no era tema, pero hoy lo es. Por lo que desde Arica a Magallanes el tema es de absoluta prioridad". Al respecto, indicó que INDAP desembolsó $50 mil millones de pesos en emergencias y $45 mil millones en riego durante estos 4 años, sumándose el involucramiento de la Comisión Nacional de Riego en riego campesino con $53 mil millones para la agricultura familiar.

A su vez, el director General de Aguas planteó que el convenio establece puentes, entre ambas instituciones, como también un nexo, entre las pequeñas organizaciones de usuarios y el Estado. "Es una herramienta potente. Hace tiempo que organismos internacionales nos hacen recomendaciones en torno a la gestión del agua. Por ejemplo, una de las 54 recomendaciones que la OCDE realizó a Chile en el marco de sus evaluaciones de desempeño ambiental para el período 2016-2025, es acelerar la regularización y el registro de los derechos de uso del agua y esto es parte del convenio que hoy estamos renovando". Agregó que la reforma al Código de Aguas promueve igualmente la regularización, para lo cual establece un mecanismo más económico y ante la DGA, al prescindir de tribunales, e incluso podrá realizarse en forma colectiva a través de las organizaciones de usuarios.

"Para los usuarios de INDAP es importante regularizar, toda vez que existen miles derechos que están sin hacerlo y mientras no lo hagan, no tienen certidumbre jurídica y no pueden postular a beneficios estatales, porque las leyes establecen que deben estar inscritos en el catastro público de aguas de la DGA para postular a beneficios", mencionó.

Guido Mutizabal, presidente de la Mesa Regional de la Leche y presidente del Consejo Asesor de INDAP en la región de Los Ríos, valoró la coordinación existente entre ambas instituciones. "Es una de las cosas que por años venimos pidiendo, que las entidades estatales empiecen a coordinarse más. Hay una renovación del convenio porque ha tenido un éxito rotundo, más aún en las regiones del sur, recién se están empezando a notar las deficiencias del agua a partir de la última sequía de dos años atrás y se está creando conciencia de la necesidad del riego. Por lo que ésta es una medida que va en directo beneficio de la pequeña agricultura y esperamos que continúe".

Luis Torrejón, de la Federación de Sembradores de Malleco y vicepresidente del Consejo Asesor INDAP de la región de la Araucanía, resaltó la importancia del bono legal para su sector. "Hoy el bono es más masivo, y para la pequeña agricultura es importante, porque quien no tiene recursos para contratar abogado, esta herramienta de INDAP lo permite. El proceso es lento, hay que apurarlo un poco más, pero ciertamente es un beneficio que se valora. Ojalá den más recursos para este bono, y así hayan más derechos inscritos y usos de aguas regularizados"./

