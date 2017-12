Emotivo cierre del programa 4 a 7 en escuela San Hernán de San Fernando

En la Escuela San Hernán de San Fernando se realizó la tarde del martes 12 de diciembre la ceremonia de cierre del Programa 4 a 7, iniciativa que permitió que cien niños y niñas, de entre 6 y 13 años de edad, permanecieran protegidos en este establecimiento mientras sus madres o mujeres responsables directas de su cuidado trabajaban, buscaban un empleo, nivelaban estudios, o se capacitaban para una pronta inserción laboral.

"Como Escuela San Hernán nos sentimos muy complacidos por acoger a esta importante iniciativa, que permite que los monitores se preocupen de los niños mientras sus madres trabajan con la tranquilidad de saber que sus hijos están siendo bien cuidados", manifestó el director de dicha unidad educativa, Carlos Ojeda Caviedes.

El docente puntualizó que "El Programa 4 a 7 permite que los padres trabajen tranquilamente, siendo una ayuda fundamental para las familias, ya que contribuye a que los niños estén en un ambiente protegido, aprendiendo otras competencias y adquiriendo nuevos conocimientos".

En la oportunidad, el director de la Escuela San Hernán distinguió a la esposa del alcalde Luis Berwart, la señora Marybel Villa: "Por su permanente apoyo a la infancia, en especial a los niños y jóvenes con capacidades diferentes".

Al agradecer el reconocimiento que se le hizo y el hermoso ramo de flores que se le obsequió, la señora Marybel Villa sostuvo emocionada que "Me siento muy contenta, ya que esto es algo que no me lo esperaba. Fue un bonito homenaje protagonizado por los niños que bailaron y me dedicaron una poesía".

Asimismo, al comentar la importancia del Programa 4 a 7, Marybel Villa explicó que "Es muy bueno, ya que permite que las madres puedan trabajar tranquilas, teniendo la seguridad de saber que sus hijos no están solos en el departamento o en la casa y que no corren riesgos, y en el caso de los hijos adolescentes, no están en las esquinas perdiendo el tiempo".

Por su parte, la directora regional de la Fundación Prodemu, Silvana González, subrayó el compromiso que el alcalde Luis Berwart tiene con este programa que permite la inserción, permanencia y/o desarrollo de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado, además de que niñas y niños cuenten con espacios de aprendizaje y desarrollo integral en entornos respetuosos e inclusivos.

"Aquí tenemos un cupo de cien niños de atención en el Programa de 4 a 7, que viene a solucionar un tremendo problema para las mujeres en San Fernando y en quince comunas de la región", opinó la funcionaria.

Silvana González precisó que "Quiero resaltar el gran apoyo del alcalde Luis Berwart a este programa que partió el año 2010, y que en un trabajo mancomunado entre los actores locales y el Gobierno, se traduce en el éxito de esta iniciativa que fue creada para que las mujeres salgan adelante, mejoren su calidad de vida y rescaten una autonomía económica".

APODERADOS Y ALUMNOS DESTACAN BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Durante la ceremonia de cierre, alumnos y apoderados destacaron la importancia de esta iniciativa. "Comencé a asistir al Programa de 4 a 7 cuando era muy pequeña y puedo decir que me siento muy bien y segura en él, ya que los tíos y tías nos cuidan y nos entregan muchas cosas novedosas y también nos ayudan a hacer nuestras tareas y a estudiar, pero lo que más me gustó fueron los talleres deportivos y las visitas que hemos realizado al Zoológico y a Kidzania", expresó la alumna Javiera Albornoz.

La apoderada Natalie González señaló que "A partir de necesidad de mantener mi hogar y tener que velar por mis hijos durante el tiempo en que no estoy en casa, llegué al Programa de 4 a 7 de la Escuela San Hernán. Mis hijas han encontrado aquí un lugar muy especial, destacando el cuidado esmerado de parte de los monitores para con los niños".

Quien también se refirió a esta iniciativa, fue la señora Jimena Núñez Millacura, afirmando que "Mi hijo mayor ya egresó y ahora tengo a mi hija Rafaela, de once años. Para las mamás es una seguridad que nuestros pequeños asistan a este programa con la seguridad de que ellos están siendo cuidados y no están expuestos en la calle o se queden solos en el hogar"./

