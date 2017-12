Sólo 596 alumnos aún no escogen su computador

Un 90,8% de los alumnos de séptimo año básico de todos los establecimientos educacionales públicos de la Región de O'Higgins ya han elegido su computador, el que recibirán durante el 2018 gracias a una iniciativa del Ministerio de Educación, que se realiza a través de Junaeb. Se trata de los estudiantes beneficiarios por el programa Me Conecto para Aprender, que por tercer año consecutivo se efectúa en el país.

De ellos, 6 mil 475 estudiantes de séptimo básico y de tercer año de educación para personas jóvenes y adultas de la Región de O'Higgins serán beneficiados el 2018 con un computador de última generación a su elección, un router con internet por 12 meses y una Pulsera Inteligente para incentivar la actividad física. En cifra, 596 alumnos aun no elijen su notebook, de los 10.276 que faltan en todo el país.

A nivel nacional, el 88,79% ya ha escogido el equipo de su preferencia gracias al Programa Me Conecto para Aprender, y aunque la Región de O'Higgins supera el promedio nacional, el seremi de Educación, Hernán Castro, de todas formas, hizo un llamado a no dejar pasar las fechas y plazos. "Invitamos a todos los estudiantes que hoy cursan su sexto básico en escuelas públicas de nuestra región, a que ingresen al portal para poder elegir el computador que ellos estimen más conveniente".

Añadió la autoridad que "El próximo año, 91 mil 679 estudiantes del país recibirán su notebook de última generación, pero no se trata de solamente la entrega de un computador a un estudiante, sino que es un beneficio para toda una familia que verá acortada la brecha digital entre sus integrantes. Además, los niños y niñas podrán mejorar sus procesos de aprendizajes y estar inmersos en el mundo de la información. Así avanzamos en dar mayor igualdad a los estudiantes, lo que se suma a varias iniciativas que han marcado la diferencia para miles de niños y jóvenes, como, por ejemplo, contar con una universidad estatal y de calidad en nuestra región".

El proceso de elección de los equipos se realiza vía online y fue extendido hasta el 10 de diciembre. Para acceder al catálogo online y revisar los modelos los estudiantes deben ingresar al sitio del programa que los beneficia: www.meconecto.mineduc.cly escoger el tipo de computador que más se adecue a sus gustos y necesidades (computadores ultra portables, gráficos o convertibles).

Al momento de la entrega del beneficio los estudiantes deben: estar matriculados en 2018 en un establecimiento municipal (Me Conecto para Aprender) o subvencionado (Yo Elijo Mi PC) en séptimo básico o tercer nivel básico de educación de personas jóvenes y adultas, ser alumno regular a la fecha de la entrega del equipo y no haber sido beneficiario de ambos programas en años anteriores (2014 al 2017).

Cabe destacar que la entrega del equipamiento se realizará entre mayo y julio del 2018. La fecha, lugar y hora será informada oportunamente a cada estudiante beneficiado con el programa./

