300 kilos de basura recolectaron estudiantes en Limpieza de Playas en Pichilemu

Con gran entusiasmo, alumnos de sexto, séptimo y octavo año básico del Colegio Los Libertadores, de Pichilemu, participaron en una nueva jornada de Limpieza de Playas, organizada por la Seremi del Medio Ambiente de O'Higgins y Parley For The Oceans, contando además, con la colaboración de Capitanía de Puerto, la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, y la Empresa de deportes al aire libre Superfun, donde el principal objetivo fue crear conciencia de la importancia de cuidar los espacios públicos, y no contaminar nuestro entorno, sobre todo a pocos días de iniciar la temporada de verano.