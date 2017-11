Diputada Sepúlveda agradece apoyo recibido en elecciones

Es dentro de este marco que la diputada Alejandra Sepúlveda hace un llamado de agradecimiento a todos quienes la apoyaron en esta última elección parlamentaria. "Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que me apoyaron en estas elecciones, en primer lugar porque sentí en los distintos puntos de votación, por las redes sociales e incluso recorriendo las calles de las distintas comunas el importante cariño y apoyo que me brindaron y en segundo lugar porque independientemente de por quién hayan votado, la gente salió a ejercer su derecho de decidir quién los representará en este nuevo período y eso me deja muy contenta".

"Con mucho orgullo y asumiendo la responsabilidad que significa, hoy puedo decir que fuimos primera mayoría regional y que además fuimos la séptima mayor votación del país y siento que se debe a un trabajo continuo que no ha cesado, en donde hemos hecho todo lo posible por representar a las vecinas y vecinos de nuestra Región de O´Higgins en el Congreso Nacional, pero además hemos hecho la pega en terreno, conociendo de primera fuente los problemas y necesidades de la gente, porque tengo la convicción que es lo más importante, pero sin duda estoy muy agradecida por el cariño y el apoyo de tantas personas", finalizó la parlamentaria.

La diputada Alejandra Sepúlveda ya se encuentra en Valparaíso trabajando en el presupuesto nacional del próximo año con los demás parlamentarios de la Cámara y volverá a sus funciones normales hasta marzo del próximo año, donde deberá asumir como Diputada del Nuevo distrito 16 que abarca comunas de la Región de O´Higgins que van desde la cordillera hasta la costa./

